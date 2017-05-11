'Süt Hijyeni Kursu' kursiyerlerine sertifika

Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, üreticilerin gıda güvenirliğine dair bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması için düzenlenen "Süt Hijyeni Kursu" sona erdi. Gıda Yüksek Mühendisi Onur Tenekeci ve Veteriner Hekim Ahmet Öztekin tarafından Osmaniye Süt Üreticileri Birliği toplantı salonunda verilen kursta katılan 21 kursiyer belge almaya hak kazandı. Sertifika töreni Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Anadolu Toplantı Salonunda düzenlendi. İl Müdürü İbrahim Sağlam, Gıda ve Yem Şube Müdürü F. Özgül Var, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hayri Uyduran tarafından kursa katılan çiftçilere sertifikaları verildi. İbrahim Sağlam, sütün çok önemli bir besin kaynağı olduğunu ama işleme aşamasında hijyen kurallarına uyulmadığı takdirde istenmeyen durumlarla karşılaşabileceğini belirterek, süt hijyeninin önemli bir konu olduğunu ve bu nedenle iki eğitim daha yapılacağını söyledi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE