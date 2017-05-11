Başak Gazetesi
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Bugün 21:13 TSİ- Osmaniye

Toprakkale Belediyesi Anons Sistemini Yeniledi

Toprakkale Belediyesi Bütün Mahallelerde Ses Cihaz Hoparlörleri Yeniledi.

BÜYÜT

Toprakkale Belediyesi Çarşı Merkezi ile Ana Caddelerde İlan Anons İçin Kullanılan Ses Sistemini Yenileyerek Vatandaşlarımız Net Sağlıklı bir Şekilde Ulaşacağını Belirten Belediye Başkanı İbrâhim Demirci İlçemizde Elektrik Kabloları Yer Altına Alınması Esnasında Hasar Gören Ses Sistemini Sağlıklı Bir Şekilde Çalışması İçin Teknik Elemanların Bakım Yenileme Çalışmalarını Başlandığı Söyledi.Toprakkale'ye Hizmet Etmeye Çalıştıklarını İfade Eden Demirci " Seçim Çalışmaları Sırasında Vatandaşlar, Belediyenin Yaptığı Anonsları Duymadıkları, Su Kesintisi Olduğunu Önlem Alamadıklarını Söylüyordu.Bu Yüzden Ses Cihaz Anons Sistemlerini Yeniledik"dedi.

Bugün 21:13 TSİ - Osmaniye 19 Okunma

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