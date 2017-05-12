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Bugün 16:24 TSİ- Osmaniye

“Romanlara Pembe Fırsatlar Projesi” Hayata Geçti

Roman ve Roman gibi yaşayan vatandaşların sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğinin arttırılması,

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işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve iş gücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılması amacıyla Hoş Sada Vakfı tarafından yürütülen “Romanlara Pembe Fırsatlar Projesi” hayata geçti.

Vali Kerem Al proje kapsamında yapılan çalışmaları yerinde görmek üzere proje merkez binasını ziyaret etti. Vali Al’a ziyaretinde Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal da eşlik etti.

Hoş Sada Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Servet Önal, Vali Kerem Al’a proje hakkında bilgi verdi. Önal, Avrupa Birliği hibesi ile hayata geçirilen ve 12 ay sürecek proje kapsamında 100 kişiye saç bakımı ve yapımı, tekstil model makinacı, saç-sakal kesimi gibi kursların devam ettiğini ifade etti. Proje kapsamında bireysel rehberlik eğitimlerinin de yer aldığını belirten Servet Önal, ayrıca iletişim ve çatışma çözme becerileri, evlilik ve aile hayatı, kötü alışkanlıklardan uzaklaşma yöntem ve becerileri, hijyen ve kişisel temizlik ve madde bağımlılığından korunma yöntemleri gibi konuşlarda seminer ve konferansların da proje kapsamında olduğunu söyledi. Son olarak projenin sosyal ve kültürel faaliyetleri hakkında da bilgi veren Önal, Vali Kerem Al’a ziyareti ve desteği nedeniyle teşekkür etti. Kurs kapsamında üretilen el emeği ürünleri inceleyen Vali Kerem Al, kursiyerlerle bir süre sohbet etti. Dezavantajlı grupların bu tür projelerle meslek edineceklerini ve aldıkları eğitim sayesinde istihdamlarının kolaylaşacağını belirten Vali Al, projede emeği ve katkısı olan herkesi tebrik etti. Vali Al, sözlerinin sonunda tüm kursiyerlere başarılar diledi.

Bugün 16:24 TSİ - Osmaniye 3 Okunma

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