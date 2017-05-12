Başak Gazetesi
14° OSMANİYE
Dün 16:26 TSİ- Osmaniye

Başkan Kadir Kara, Anneler Günü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, 14 Mayıs Pazar günü ‘Anneler Günü’ olması nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Belediye Başkanı Kadir Kara; “Hayatımızdaki en önemli varlıklardan birisi olan annelerimizin ailemizde ve toplumda hak ettiği saygıyı görmeleri büyük önem arz etmektedir. Çünkü Anneler toplumun temel direğidir. Bizlerin her zaman kahrını çeken vefakâr annelerimiz için ne yapsak azdır. Annelerimiz bizim en değerli varlıklarımızdır. Her insanın hayatta sağlam duruşu ve ayaklarının yere sağlam basması annesinin eseridir. Annelerimizi ömür boyu sırtımızda taşısak haklarını ödeyemeyiz. Eli öpülesi annelerimizi Rabbim başımızdan eksik etmesi. Yüce Allah tüm annelere ve anne adaylarına hayırlı, sağlıklı, mutlu ömür versin.” İfadelerini kullandı.

Dün 16:26 TSİ - Osmaniye 18 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Zorkun ilçe olabilir mi? mask

Zorkun ilçe olabilir mi?

Ülkü Ocaklarından Gençlik Şölenine Davet mask

Ülkü Ocaklarından Gençlik Şölenine Davet

Demir: "Atatürk Düşmanlarını Okullarımızda İstemiyoruz mask

Demir: "Atatürk Düşmanlarını Okullarımızda İstemiyoruz

“Romanlara Pembe Fırsatlar Projesi” Hayata Geçti mask

“Romanlara Pembe Fırsatlar Projesi” Hayata Geçti
BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 574
Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, bir ağır yaralı mask

Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, bir ağır yaralı

Osmaniye'de hayvan otlatma kavgası: 13 yaralı mask

Osmaniye'de hayvan otlatma kavgası: 13 yaralı

Köylülerden Taş Ocağına Tepki mask

Köylülerden Taş Ocağına Tepki

Üzerine ocaktaki su tenceresi devrilen çocuk yandı mask

Üzerine ocaktaki su tenceresi devrilen çocuk yandı

Kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalandı mask

Kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalandı

Toprakkale'ye yeni amir atandı mask

Toprakkale'ye yeni amir atandı

Rehber Öğretmenler OKÜ'de buluştu mask

Rehber Öğretmenler OKÜ'de buluştu

Vali Al, hemşirelerin gününü kutladı mask

Vali Al, hemşirelerin gününü kutladı

Güzel Sanatlar Liselerinden “3 Lise 1 Sergi” Adlı Karma Sergi mask

Güzel Sanatlar Liselerinden “3 Lise 1 Sergi” Adlı Karma Serg...

Toprakkale Belediye Başkanı İbrahim Demirciden Anneler Günün Mesajı mask

Toprakkale Belediye Başkanı İbrahim Demirciden Anneler Günün...

Toprakkale Ülkü Ocaklarından kandil dolayısıyla ikram yapıldı mask

Toprakkale Ülkü Ocaklarından kandil dolayısıyla ikram yapıld...

Toprakkale'ye yeni amir atandı mask

Toprakkale'ye yeni amir atandı

Osmaniye Belediyesi'nden helva ikramı mask

Osmaniye Belediyesi'nden helva ikramı

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 574

YÜKLENİYOR