Başkan Kadir Kara, Anneler Günü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

Belediye Başkanı Kadir Kara; “Hayatımızdaki en önemli varlıklardan birisi olan annelerimizin ailemizde ve toplumda hak ettiği saygıyı görmeleri büyük önem arz etmektedir. Çünkü Anneler toplumun temel direğidir. Bizlerin her zaman kahrını çeken vefakâr annelerimiz için ne yapsak azdır. Annelerimiz bizim en değerli varlıklarımızdır. Her insanın hayatta sağlam duruşu ve ayaklarının yere sağlam basması annesinin eseridir. Annelerimizi ömür boyu sırtımızda taşısak haklarını ödeyemeyiz. Eli öpülesi annelerimizi Rabbim başımızdan eksik etmesi. Yüce Allah tüm annelere ve anne adaylarına hayırlı, sağlıklı, mutlu ömür versin.” İfadelerini kullandı.