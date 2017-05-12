Belediye Başkanı Kadir Kara; “Hayatımızdaki en önemli varlıklardan birisi olan annelerimizin ailemizde ve toplumda hak ettiği saygıyı görmeleri büyük önem arz etmektedir. Çünkü Anneler toplumun temel direğidir. Bizlerin her zaman kahrını çeken vefakâr annelerimiz için ne yapsak azdır. Annelerimiz bizim en değerli varlıklarımızdır. Her insanın hayatta sağlam duruşu ve ayaklarının yere sağlam basması annesinin eseridir. Annelerimizi ömür boyu sırtımızda taşısak haklarını ödeyemeyiz. Eli öpülesi annelerimizi Rabbim başımızdan eksik etmesi. Yüce Allah tüm annelere ve anne adaylarına hayırlı, sağlıklı, mutlu ömür versin.” İfadelerini kullandı.
Dün 16:26 TSİ- Osmaniye
Başkan Kadir Kara, Anneler Günü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, 14 Mayıs Pazar günü ‘Anneler Günü’ olması nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Dün 16:26 TSİ - Osmaniye 18 Okunma
Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz