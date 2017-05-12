Demir: "Atatürk Düşmanlarını Okullarımızda İstemiyoruz

Eğitim İş Sendikası Yönetim Kurulu Üyelerinin yaptığı yazılı açıklama aynen şöyle:

"Eğıtım-İş Olarak Atatürk Cumhurıyetının Nımetlerınden Yararlanıp Atatürk Ve Cumhurıyet Düşmanlığını Özgürlük Zannedenler Hakkında Yasal Sürecı Başlatarak Suç Duyurusunda Bulunmuştuk. Bu Çırkın Iftıracı Ve Kendını Bılmez Densızlerın Haınlerının Protesto Edılmesı Içın Tüm Örgütümüz Ayakta Ve Basın Açıklamaları Yapacak. Tüm Halkımızı Destek Olmaya Davet Edıyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığını uyararak bu kişileri okullarımızda istemediğimizi aksi halde işbirlikçi pozisyonuna düşeceklerini ifade ederek bu şahısların tüm yayınlarının kitap dergi. vs okul kütüphanelerinden sınıf kitaplıklardan ve tüm birimlerden toplatılmasını yasaklanmasını ve bu kişiler ile tüm Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarına okullarımızda panel seminer. adı altında etkinliklerde yer verilmemesini talep ettik.

Aynı şekilde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığını da uyararak bakanlıklarına bağlı kütüphanelerinden de çıkarılmasını yasaklanmasını istedik.

Tüm eğitimcileri de bu konuda duyarlı olmaya davet ediyor okul ya da kütüphanelerde yapacakları tespiti bir dilekçe ile okul idarelerine bildirmelerini gereğini talep etmelerini yapılmadığı taktirde sendikamıza ulaşmalarını bekliyoruz."