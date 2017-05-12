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Dün 16:35 TSİ- Osmaniye

Ülkü Ocaklarından Gençlik Şölenine Davet

Ülkü Ocakları,19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gençlik Şöleni düzenliyor.

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Yapılacak olan şölenle vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefleyen Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanlığı, hazırlıklarını büyük bir titizlikle yapıyor. 17 Mayıs Çarşamba günü Cumhuriyet meydanında yapılacak olan ve Ahmet Şafak ile Ahmet Şafak’ın sahne alacağı Gençlik Şölenine katılımın bir hayli fazla olması bekleniyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Fatih Eroğlu, 17 Mayıs Çarşamba günü Gençlik Şöleni'ne tüm halkı davet ederek, Ülkü Ocakları öncülüğünde Osmaniye'ye yakışan nitelikte bir gece için hazırlıkların büyük bir titizlik içinde sürdüğünü söyledi.

Eroğlu: “ Bu yıl 98. si kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde halkımıza gençlerimize yönelik ‘Gençlik Şöleni’ kapsamında Ülkü Ocakları Genel Merkezi'mizin değerli sanatçısı olan iki ismi Ahmet Şafak ve Ali Kınık katılımıyla konser düzenleyeceğiz. Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanlığı ‘Gençlik Şöleni’ konserimiz 17 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 19:00'da Cumhuriyet Meydanında yapılacak konserimize tüm halkımızı davet ediyorum"dedi.

Dün 16:35 TSİ - Osmaniye 34 Okunma

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