Başkan Eroğlu: “Anneler Topluma Karşı Fedakârlığın Adıdır”

Başkan Fatih Eroğlu, tek temennilerinin, annelerin yüreklerinin yangın yerine dönmediği, evlat acısı yüzünden gözyaşı dökmediği, annelerin kıymetinin en iyi şekilde bilindiği bir dünya olduğu vurgusu yaptı.

Hoşgörü, sabır ve merhametin kaynağının anneler olduğuna dikkat çeken Fatih Eroğlu, hayatın her alanında etkin bir biçimde yer alan kadınların, aynı zamanda annelik gibi hayati bir sorumluluğu da üstlendiklerini dile getirdi. Dünyaya getirdiği evlatları özveriyle büyüten, iyiye, doğruya, güzele yönlendirerek hayata hazırlayan annelerin, hoşgörü, sevgi, merhametin ve sabrın timsali, şefkatin tükenmez kaynağı, hayatını çocuklarına adayan, yüreğinde sevgi ve sabrı taşıyan dünyanın en kutsal varlıklar olduğunun özellikle altını çizen Başkan Eroğlu, mesajında şu cümlelere yer verdi:

“Vatanına, milletine hayırlı ve güzel nesiller yetiştirmek için her türlü zorluğa göğüs gererek fedakârca çalışan anneler, aile değerlerinin yaşatılması ve geleceğe taşınmasının en önemli güvencesidir. Bizleri canından, kanından, özünden bir parça olarak gören ve tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan annelerimizin hakkı asla ödenemez. Bu yüzden yılın her hangi bir gününde annelerimizi hatırlıyor olmak hoş bir duygu ve davranış olmasa da toplumsal yaşamın karmaşası ve sorunları arasında toplumca onların varlığı üzerine odaklanmak önemlidir. Çünkü annelik, topluma karşı fedakârlığın adıdır. Anneler günü, bizim onların cefası, vefası karşılığında ne yaptığımızın hesabını verme günüdür. Annelik dünyanın en yüce, en kutsal vazifelerinden biri; anneler ise iyiliği en çok hak eden varlıklardır. Sevgili Peygamberimiz, 'Cennet, annelerin ayakların altındadır' diyerek, anneliğin ne kadar kutsal ne kadar mübarek olduğunu ifade etmiştir. Bu bakımdan, her günü Anneler Günü gibi yaşayıp yaşatabilmek, onları mutlu etmek, yüreklerini sevgiyle doyurmak, onların ilgisine layık olmak hepimiz için asli bir görev olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta yüreğinde evlat acısı taşıyan annelerin; evladını vatana kurban vermiş şehit annelerinin ve yüreğinde anne özlemi taşıyan tüm kardeşlerimize sabır diliyor hayata gözlerini yummuş tüm anneleri rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Tomris Hatundan Nene Hatuna. Kağnıcı Eliften Rahime Hatuna birer kahramanlık timsali olan. Dünyayı titreten yiğitleri karnında taşıyan. Savaşta, bebeği yerine top mermisinin üzerini örten vefakâr, cefakâr Türk Kadınının Anneler gününü kutluyor. Önlerinde saygıyla eğiliyorum.''