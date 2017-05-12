Başak Gazetesi
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Dün 17:17 TSİ- Osmaniye

Oyuncu Anne Şermin Çarkacı, Osmaniye’ye Geliyor

‘Oyuncu Anne’ olarak bilinen yazar Şermin Çarkacı, 17 Mayıs 2017 Çarşamba günü Osmaniye’de sevenleri ile buluşacak.

Osmaniye Belediyesi’nin anneler günü etkinlikleri kapsamında ‘Oyuncu Anne’ olarak bilinen yazar Şermin Çarkacı, 17 Mayıs 2017 Çarşamba günü Osmaniye’de sevenleri ile buluşacak. Sosyal medyada binlerce takipçisi olan ve çocuk yetiştirirken annelere kılavuzluk edecek tavsiyelerin yer aldığı çok sayıda kitabı bulunan Oyuncu Anne Şermin Çarkacı, birikimlerini Osmaniye’de bayanlara aktaracak.

MUTLU ÇOCUKLAR, MUTLU AİLELER

Türkiye’nin dört bir yanında programlar düzenleyen Oyuncu Anne Şermin Çarkacı, anneler gününe özel olarak düzenlenen “Mutlu Şehir’de, Mutlu Çocuklar Mutlu Aileler” programında konuşacak. Program 17 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 14.00’da Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi’nde yapılacak. Programda Çarkacı, Osmaniye’deki annelerle annelik deneyimlerini paylaşacak ve çocuklarla kaliteli zaman geçirmenin yollarını anlatacak.

MUTLU ÇOCUK KÜTÜPHANESİ YENİ YERİNDE HİZMETE AÇILACAK

Oyuncu Anne Şermin Çarkacı, Osmaniye programı içerisinde Rahime Hatun Meydanındaki yeni yerine taşınan Osmaniye Belediyesi Mutlu Çocuk Kütüphanesini de Başkan Kadir Kara ile birlikte yeni yerinde hizmete açacak.

Dün 17:17 TSİ - Osmaniye 18 Okunma

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