Vali Al, Köy Muhtarlarını dinledi

Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda ki toplantıya Vali Kerem Al’ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık ve merkez köylerin muhtarları katıldı.Vali Al, toplantının köylerin ihtiyaç ve sorunlarının tespit edilmesi, dile getirilen sorunlara çözüm bulunması maksadıyla düzenlendiğini ifade ederek, "Bildiğiniz üzere yatırım sezonu başladı. Biz de bugün sizlerle bir araya gelerek, köylerimizin varsa sorunlarını dinlemek, ihtiyaçlarının tespitini yapmak istedik. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda gerekli değerlendirmeleri yapacağız ve acil olanlar öncelikli olmak üzere sorunları çözümü yönünde gayret göstereceğiz." diye konuştu.Vali Kerem Al’ın konuşmasının ardından söz alan İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz ise güvenlik ve asayiş çalışmaları konusunda muhtarlara bilgi verdi. Albay Metin Düz, bazı köylerden daha önce kamera sistemi konusunda iletilen talepler doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini kaydederek, "Kamera sistemi konusunda çalışmalarımız devam ediyor ancak bildiğiniz üzere hırsızlık olaylarında güvenlik kameraları tek başına yeterli değil. Hırsızlık olaylarında köylerde hırsızlara yardım ve yataklık yapan kişiler oluyor. Bunlara fırsat verilmemesi gerekiyor, bu önemli bir husus. Eğer ihtiyaç ve imkân varsa köylerde bekçi sistemi kurabilirsiniz." diye konuştu.Toplantının devamında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık köylerde yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından söz alan köy muhtarları talep ve sorunlarını dile getirdiler. İletilen sorun ve taleplerin değerlendirmeye alınacağını kaydeden Vali Kerem Al, köylerde yaşayan vatandaşların su, yol, eğitim ve sağlık konusunda sorunlarının kalmamasını ve mümkün olan en iyi koşullarda yaşamasını arzu ettiklerini ifade ederek, çalışmaların bu hedef doğrultusunda gayretle devam ettiğini söyledi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE