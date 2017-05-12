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Dün 17:24 TSİ- Osmaniye

Otomobilin TIR'ın altına girdi: 2 yaralı

Osmaniye'nin Toprakkale İlçesinde bir otomobil, önünde seyir halinde olan ve otoyol kavşağından dönüş yapmak isteyen TIR'ın altına girdi, kazada 2 kiş...

Osmaniye'nin Toprakkale İlçesinde bir otomobil, önünde seyir halinde olan ve otoyol kavşağından dönüş yapmak isteyen TIR'ın altına girdi, kazada 2 kişi ağır yaralandı. Olay sabah saatlerinde Toprakkale otoyol gişeleri girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafabeyli yönünden Toprakkale İlçesine seyir halinde olan 28 yaşındaki Mehmet Yıldırım idaresindeki 01 PR 930 plakalı otomobil, aynı istikamette önünde ilerlemekte olan ve otoyol gişelerine dönüş yapmak isteyen 57 yaşındaki Musin Kasap idaresindeki 01 ZF 153 Plakalı TIR'a çarptı. Kendi şeridinden çıkarak TIR dorsesinin altına giren otomobil sürücüsü Mehmet Yıldırım ve Mustafa Gönül yaralandı. Olay yerine çağrılan, Osmaniye Belediyesi Arama Kurtarma Ekiplerinin (OBKE) çalışması soncu sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, konuldukları ambulanslar ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Haber: İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye)

Dün 17:24 TSİ - Osmaniye 335 Okunma

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