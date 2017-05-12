Başak Gazetesi
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Dün 17:26 TSİ- Osmaniye

Kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalandı

Osmaniye'de, kaçak kazı yapan ikisi kadın 3 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Merkeze bağlı Dereobası köyü mezarlığı civarında kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 60 yaşındaki D.K ile 53 yaşındaki M.K isimli kadınlar ile 26 G.K kazı yaparken suçüstü yakaladı. Bölgede yapılan incelemede çeşitli derinliklerde kazıların yapıldığı belirlenirken, olay yerindeki kürek ve detektöre ise el konuldu. Şüpheliler, alınan ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dün 17:26 TSİ - Osmaniye 462 Okunma

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