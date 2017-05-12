Paletli yüzme Türkiye şampiyonası başladı

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu tesisinde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) organizasyonunda Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası başladı.Şampiyonaya 21 takım halinde 103 sporcunun katıldı. Sporcuların su üstü, çift palet, dip ve tüp olmak üzere 4 dalda bayanlar ve erkekler kategorilerinde mücadele edecek. Dereceye giren sporcular milli takıma seçilecek ve Türkiye'yi Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında temsil etmeye hak kazanacaklar. Yarışların dört gün süreceğini belirten TSSF Osmaniye İl Temsilcisi Ebubekir Yılmaz, "Türkiye Sualtı Federasyonu Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası Osmaniye ayağı başladı. Turnuvaya Türkiye genelinden 21 takım ve 103 tane sporcu katılıyor. Bu müsabakalar 20 tane hakem gözetiminde yapılmaktadır. Burada dereceye giren sporcularımız Dünya ve Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacaklar." dedi.TSSF Genel Sekreteri Hakan Aktaç ise Osmaniye'de Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası'nı düzlendiğini ve aynı zamanda Türk Milli Takımı'nın seçileceğini belirterek, "Barajları geçen sporcularımız milli takıma girecekler. Avrupa ve Dünya’da ülkemizi temsil edecekler. Paletli Yüzme Sualtı Sporları Federasyonu’nun bir alt dalı ve bu branş dünyada ve ülkemizde hızla yayılan bir branştır. Aynı zamanda bizim gençlerde dünya ve Avrupa derecelerimizin olduğu bir branş. Ve Türkiye’de de hızlı yayılmaktadır." şeklinde konuştu. Programda açılış konuşması yapan Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını dile getirerek Türk sporunun geleceği olan genç sporculara başarılar diledi. Yapılan İlk gün müsabakaların ardından dereceye elde eden sporculara madalyaları Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir tarafından verildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE