Engelli çocuklar polis olup, uygulama yaptı

OsmaniyeEngelliler Platformu Başkanı Haydar Aktürk,Zihinsel Engelliler Destek Derneği Başkanı Zahide Aktürk ve aralarında down sendromlu, otistik ve işitme engelli çocukların bulunduğu gurup, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Şube Müdürlüleri ve polis memurları ile birlikte ilk olarak Vali Kerem Al'ı makamında ziyaret ettiler. Vali Al ile bir süre görüşen engelli çocuklar daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne geçerek burada MOBESE Merkezini ziyaret edip, kameralarla şehri izlediler. Bu sırada, ailelerine ait işyerinin bulunduğu sokakların kameralar ile gösterilmesi engelli çocuklarda sevinç ve heyecana neden oldu. Ekranda trafik akışının yoğun olduğu bölgeleri gören çocuklar, telsiz ile anons edip ekiplerin müdahale etmesini istediler. Daha sonra ise yol uygulaması yapıp durdurulan araçlardan ehliyet ve ruhsat isteyip sorgulama yaptılar. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne geçerek buradaki Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nı (TOMA) yakından görme fırsatı bulan engelli çocuklar son olarak Polis Evin'de aileleri ve polislerle birlikte yemek yediler. Engelliler Platformu Başkanı Haydar Aktürk, engelli çocukların üniformaya polisliğe çok hevesli olduklarını belirterek, "Osmaniye'de platform olarak 12 derneğiz. Amacımız engellilerin görmeyen gözü, duymayan kulağı, yürüyen ayağı olmak. Bu guruplar içerisinde zihinsel engelli gurup kendini ifade edemeyen gurup olduğu için daha çok yardıma ihtiyaç duymakta. Bu konuda gerek derneklerimiz gerekse sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarımız ellerinden geleni yapmakta. Osmaniye'de çok farklı bir noktaya geldik. Biz bu işe başladığımız zaman engelli bilinci çok fazla değildi toplumda. Hatta çocuğunu ahi dışarıya çıkartmak istemiyordu. Ama artık aileler bilinçlendi, toplum bilinçlendi. Bu hafta çok yoğun bir etkinliği bulunmakta. Böyle bir etkinliği düzenleyip, bizleri misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum." dedi. Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ise engelli çocukların rehabilitesi ve sosyalleşmesine katkı sağlama noktasında geri durulmaması anlayışı ile hareket ettiklerini belirterek, "Bugün burada çocuklarımıza sağda solda gördükleri polislerin aslında ne yaptıklarını görme ve bilmeleri anına böyle bir program düzenledik. Umarım onların hafızalarında güzel bir anı olarak kalır." diye konuştu.,

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE