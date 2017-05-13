Osmaniye Belediyesi Mutlu Kadın El Ürünleri Sergisi Açtı

Osmaniye Belediyesi Park 328 AVM’ nin zemin katında Mutlu Kadın El Ürünleri Sergisi açtı. Sergide birbirinden güzel el emeği ürünler stantlarda yerini alarak beğeniye sunuldu. Serginin iki gün açık olacağı belirtildi.

Osmaniye Belediyesi Eğitim Merkezi (OBEM), Usta eğitmenler ile birlikte kursiyer kadınların 24 ayrı kursta hazırlamış olduğu el emeği ürünler büyük beğeni topladı.

Osmaniye Belediyesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurulan OBEM bünyesinde açılan el ürünleri sergisinde kadınlar, belediye tarafından verilen malzemelerle yaptıkları ürünlerin satışını yapacak.

Belediye Başkan Yardımcılarının birlikte açılışını yaptıkları sergide Başkan Yardımcısı Hüseyin Azizoğlu, usta öğreticiler ve kursiyerlere teşekkür ederek tüm Osmaniye halkı ‘Mutlu Kadın El Ürünleri’ sergisine davet etti.