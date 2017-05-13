Başkan Kadir Kara, Küçük Burçin’i Evinde Ziyaret Etti

Ziyaret sırasında oldukça duygulanan Başkan Kara, Burçin’in babası İlker Bulunuz’dan kızı ile ilgili detaylı bilgiler alırken minik Burçin ve kardeşine hediye takdim etti.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara minik Burçin’i ziyaretinde; “Öncelikle kızımıza rabbimden acil şifalar diliyorum. Sizleri kızımız için verdiğiniz üstün gayret ve çabalardan dolayı tebrik ediyorum. Kısıtlı imkanlarınızla yapabileceklerinizden fazlasını yaptığınızı görüyorum. Allah kimseye kaldıramayacağı yükü vermez. Allah’ın izni ile siz değerli ailesinin desteği ile bu hastalığı yenerek Burçin’imiz tekrar sağlığına kavuşacak. Bunda sonraki süreçte şahsım ve belediye olarak her zaman yanınızda ve destekçiniz olacağız. Burçin kızımızın iyileşmesi için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz inşallah.” Şeklinde konuştu.

Merkez Rahime Hatun Mahallesi İskender Türkmen Caddesi'nde ikamet eden ve çaycılık yaparak evinin geçimini sağlayan iki çocuk babası 32 yaşındaki İlker Bulunuz, kızı Burçin'in 2 yaşından bu yana tedavi gördüğünü ve o günden bu yana sürekli yatağa bağlı kaldığını belirterek, "Türkiye'de bir çok hastaneye tedavi için gittik ama kızımın hastalığı için bir türlü çare bulunamadı. Kızım iki yaşına kadar gayet sağlıklı, konuşan oynayan bir çocuktu ama iki yaşından sonra sol ayak bileği içe bükülerek rahatsızlığı başladı ve bir yılın içinde tamamen yatalak bir hale geldi.

Devletimizden şuanda evde bakım ücreti, özel mama ve diğer sağlık giderleri için destek alıyoruz. Bizim kendi imkanlarımızla yaptığımız araştırmalarda yurt dışında tedavisinin olduğunu öğrendik. Devlet büyüklerimizden kızım Burçin'in bu tedavilerden faydalanması için yardım bekliyoruz. Kızım şuanda sağ ve rabbim hiç bir zaman dermansız dert vermemiştir. Burçin'in de bu dünyada bir yerde derdinin dermanı vardır. Maddi hiç bir beklentimiz yok, sadece manevi destek bekliyoruz. Yeter ki bir tedavisi bulunsun, biz kızımızı kaybetmek istemiyoruz." diye konuştu.