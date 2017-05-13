Vali Kerem Al'ın Anneler Günü Mesajı

"Varlıklarıyla hayata anlam katan, şefkat dolu yüreğiyle çocuklarına yol gösteren, hayatla aramızda en güçlü bağ olan, bizlere iyiliği, dürüstlüğü, doğruluğu, güzel ahlakı öğreten, emsalsiz ve sınırsız sevginin, hoşgörünün, sabrın; en masum ve temiz duyguların timsali, sevginin, şefkat ve merhametin kaynağı annelerimizin anneler günü kutlu olsun.

Annelik, dünyada hiçbir şeyle kıyaslanamayacak en yüce duygudur. Karşılıksız ve şartsız sevgiye, fedakârlığa, insanı insan yapan tüm değerlere sahip annelik, en kutsal görevlerden biridir. Varlık sebebimiz, yüzümüze kondurulan ilk öpücük, başımızı okşayan ilk el, kulağımıza fısıldanan ilk sesin sahibi, geleceğimiz için gecesini gündüzüne katan annelerimiz, her yaşta insan için en güvenilir, en büyük güç kaynağıdır.

Anneler, saf bilginin, sevgi ve şefkat duygularının, hoşgörünün tükenmez kaynağıdır. Yeryüzündeki en yüce görevi, her türlü zorluğa rağmen, karşılık beklemeden yerine getiren anneler; geleceği emanet edeceğimiz çocukları hayata hazırlamanın yanı sıra geleneksel kültür değerlerinin ve ortak geçmişin kuşaktan kuşağa aktarılmasında da hayati bir rol oynamaktadırlar.

Anneliği en mukaddes ve en çok hürmete layık bir değer olarak gören bir inancın, kültürün ve törenin mensupları olan bizler “kadın diri diri gömülürken, Onu oradan çıkarıp ayaklarının altına Cenneti seren” bir medeniyeti yine anneler sayesinde oluşturmuşuzdur.

Bütün hayatı adanmışlıkla geçen annelerimizin her zaman yanında olmak, yüzlerini güldürmek, gurur duyacakları evlatlar olmak, hiç şüphe yoktur ki, onlara verilebilecek en kıymetli armağandır. Zorlu hayat sürecinde nasıl yanımızda durup bizi yalnız bırakmadılarsa, bizler de onların yanında olmalı, ömürlerinin sonuna kadar onları baş tacı etmeli, mutlu ve huzurlu kılıp, evlat sevgisini en güzel şekilde onlara yaşatmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, evlatlarını vatan uğruna şehit veren, acılarını yürekten paylaştığımız annelerimize bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyor, aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan annelerine her zaman sahip çıkacağımızı, onlara her zaman destek olacağımızı bir kez daha vurgulayarak tüm annelerimizin anneler gününü kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum."