Başak Gazetesi
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Dün 19:24 TSİ- Osmaniye

Kadın kursiyerler el ürünlerini sergilediler

Osmaniye Belediyesi Eğitim Merkezi'nin (OBEM) kadın kursiyerleri el ürünlerini sergilediler.

Park 328 AVM'nin zemin katında açılan 'Mutlu Kadın El Ürünleri Sergisi'nde birbirinden güzel el emeği ürünler stantlarda yerini alarak beğeniye sunuldu. Serginin iki gün açık olacağı belirtildi. Usta eğitmenler ile birlikte kursiyer kadınların 24 ayrı kursta hazırlamış olduğu el emeği ürünler büyük beğeni topladı.Osmaniye Belediyesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurulan OBEM bünyesinde açılan el ürünleri sergisinde kadınlar, belediye tarafından verilen malzemelerle yaptıkları ürünlerin satışını yapacak.Belediye Başkan Yardımcılarının birlikte açılışını yaptıkları sergide Başkan Yardımcısı Hüseyin Azizoğlu, usta öğreticiler ve kursiyerlere teşekkür ederek tüm Osmaniye halkını 'Mutlu Kadın El Ürünleri' sergisine davet etti.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 19:24 TSİ - Osmaniye 87 Okunma

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