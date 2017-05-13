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Dün 19:26 TSİ- Osmaniye

Minibüsün gizli bölmelerinden kaçak sigara çıktı

Uygulama noktasında durdurulan minibüsteki gizli bölmelerde 6 bin 140 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan minibüsteki gizli bölmelerde 6 bin 140 paket kaçak sigara ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Osmaniye-Adana Karayolu üzerinde gerçekleştirilen yol kontrolünde, Önder T.'nin kullandığı 45 HD 0971 plakalı minibüs durduruldu. Sürücünün şüpheli hareketleri üzerine araç içerisinde arama yapan polis, minibüsün arka tavan ve yan döşemelerinin normalden farklı olduğunu farkı etti. Savcılıktan alınan talimatla minibüsün yan ve tavan döşemeleri söküldü. Sökülen döşemelerin altına gizlenmiş vaziyette 6 bin 140 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Önder T. ifadesinde aracı yeni aldığını ve kaçak sigaralardan haberdar olmadığını belirtirken, ele geçirilen sigaralara imha edilmek üzere el konuldu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 19:26 TSİ - Osmaniye 110 Okunma

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