Muşlu öğrencilerden Vali Al'a ziyaret

Öğrencilere, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, TÜGVA Muş İl Temsilcisi Serdar Aksak, TÜGVA Osmaniye İl Temsilcisi Talha Akif Gürbüz ve öğretmenler eşlik etti.TÜGVA Muş İl Temsilcisi Serdar Aksak, Vali Kerem Al’a kendilerini kabul ettiği için teşekkür ederek, Muşlu 42 öğrencinin Aslantaş Tesislerinde 5 günlük kamp yapacağını söyledi. Ziyaret sırasında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de kamp hakkında Vali Kerem Al’a bilgi verdi. Vali Kerem Al, kendi memleketi olan Muş’tan gelen öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, konukları ile bir süre sohbet etti. Ziyaret sonunda kampta öğrencilerin iyi vakit geçirmelerini temenni eden Vali Al, çocuklara hayatlarında başarılar diledi.