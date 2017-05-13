Başak Gazetesi
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Dün 19:30 TSİ- Osmaniye

Aslanpınarıspor yeniden 1. Amatör Kümeye Yükseldi

Yaklaşık 2 yıl önce 2. amatör kümeye düşen Aslanpınarıspor, şampiyon olarak yeniden 1. amlatör kümeye yükseldi.

Osmaniye 1. Amatör Ligine Yükselme Maçında ArslanpınarSpor Kadirli İdmanyurdu Osmaniye 7 Ocak Şehir Stadyumunda Karşı Karşıya Geldi.Normal Süresi 2-2 Biten mücadele uzatmalara gidildi.Uzatmalarda Gol Olmayınca Penaltı Vuruşlarında ArslanpınarSpor 7-6 Galip Gelerek Osmaniye 1. Amatör Ligine Yükseldi.

Aslanpınarı köyünde takımlarının 1. amatör kümeye yükseldiğini öğrenen köy halkı sevinç gösterilerinde bulundu.

Dün 19:30 TSİ - Osmaniye 113 Okunma

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