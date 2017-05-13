Aslanpınarıspor yeniden 1. Amatör Kümeye Yükseldi

Osmaniye 1. Amatör Ligine Yükselme Maçında ArslanpınarSpor Kadirli İdmanyurdu Osmaniye 7 Ocak Şehir Stadyumunda Karşı Karşıya Geldi.Normal Süresi 2-2 Biten mücadele uzatmalara gidildi.Uzatmalarda Gol Olmayınca Penaltı Vuruşlarında ArslanpınarSpor 7-6 Galip Gelerek Osmaniye 1. Amatör Ligine Yükseldi.
Aslanpınarı köyünde takımlarının 1. amatör kümeye yükseldiğini öğrenen köy halkı sevinç gösterilerinde bulundu.
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