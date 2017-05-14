5 dönemdir Belde Belediye Başkanlığını yürüten evli ve biri kız 3 çocuk babası 61 yaşındaki Önal, yakalandığı kanseri hastalığı nedeni ile 15 gün önce Adana Numune ardından Balcalı Hastanesine sevk edildi. Tedavisi süren Önal, bugün sabah saatlerinde yaşamını kaybederken, acı haberi alan kasaba halkı ise yasa boğuldu. Başkan Önal'ın bugün ikindin namazına müteakip Cevdetiye Kasabası'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Bugün 10:58 TSİ- Osmaniye
Bu nasıl bir erken veda böyle başkan...
Osmaniye Merkeze bağlı Cevdetiye Belde Belediye Başkanı MHP'li İlhami Önal, tedavi gördüğü Adana Balcalı Hastanesinde kanser hastalığı nedeni ile yaşamını yitirdi.
Bugün 10:58 TSİ - Osmaniye 705 Okunma
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