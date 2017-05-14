Ülkü Ocaklarının Gençlik Şöleni İptal Edildi

Cevdetiye Belediye Başkanı İlhami Önal Başkan'ın vefatı nedeniyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanlığının 17 Mayıs Çarşamba Günü düzenleyecek olduğu Gençlik Şöleni etkinlik konseri iptal edildi.
Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Fatih Eroğlu, " Cevdetiye Belediye Başkanımız Yiğit insan İlhami Önal'ın ani vefatı bizleri derinden üzdü. Konserimizi iptal ettik. Ailesine, yakınlarına ve tüm Ülküdaşlarımıza başı sağ sağlığı diliyor, Merhuma Allah’tan rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin" dedi.
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