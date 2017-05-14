Başak Gazetesi
29° OSMANİYE
Dün 23:03 TSİ- Osmaniye

Ülkü Ocaklarının Gençlik Şöleni İptal Edildi

Cevdetiye Belediye Başkanı İlhami Önal Başkan'ın vefatı nedeniyle Ülkü Ocaklarının Gençlik Şöleni İptal Edildi.

Cevdetiye Belediye Başkanı İlhami Önal Başkan'ın vefatı nedeniyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanlığının 17 Mayıs Çarşamba Günü düzenleyecek olduğu Gençlik Şöleni etkinlik konseri iptal edildi.

Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Fatih Eroğlu, " Cevdetiye Belediye Başkanımız Yiğit insan İlhami Önal'ın ani vefatı bizleri derinden üzdü. Konserimizi iptal ettik. Ailesine, yakınlarına ve tüm Ülküdaşlarımıza başı sağ sağlığı diliyor, Merhuma Allah’tan rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin" dedi.

Dün 23:03 TSİ - Osmaniye 144 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Toprakkale Ülkü Ocakları Anneler Gününü Kutladı mask

Toprakkale Ülkü Ocakları Anneler Gününü Kutladı

Ülkü Ocaklarının Gençlik Şöleni İptal Edildi mask

Ülkü Ocaklarının Gençlik Şöleni İptal Edildi

Minibüsün gizli bölmelerinden kaçak sigara çıktı mask

Minibüsün gizli bölmelerinden kaçak sigara çıktı

Zorkun ilçe olabilir mi? mask

Zorkun ilçe olabilir mi?
BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 576
Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, bir ağır yaralı mask

Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, bir ağır yaralı

Osmaniye'de hayvan otlatma kavgası: 13 yaralı mask

Osmaniye'de hayvan otlatma kavgası: 13 yaralı

Bu nasıl bir erken veda böyle başkan... mask

Bu nasıl bir erken veda böyle başkan...

Kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalandı mask

Kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalandı

Köylülerden Taş Ocağına Tepki mask

Köylülerden Taş Ocağına Tepki

Yılın düğünü muhteşem oldu mask

Yılın düğünü muhteşem oldu

Minibüsün gizli bölmelerinden kaçak sigara çıktı mask

Minibüsün gizli bölmelerinden kaçak siga...

Kadın kursiyerler el ürünlerini sergilediler mask

Kadın kursiyerler el ürünlerini sergilediler

Vali Kerem Al'ın Anneler Günü Mesajı mask

Vali Kerem Al'ın Anneler Günü Mesajı

Başkan Kadir Kara, Küçük Burçin’i Evinde Ziyaret Etti mask

Başkan Kadir Kara, Küçük Burçin’i Evinde Ziyaret Etti

Osmaniye Belediyesi Mutlu Kadın El Ürünleri Sergisi Açtı mask

Osmaniye Belediyesi Mutlu Kadın El Ürünleri Sergisi Açtı

Engelli çocuklar polis olup, uygulama yaptı mask

Engelli çocuklar polis olup, uygulama yaptı

Paletli yüzme Türkiye şampiyonası başladı mask

Paletli yüzme Türkiye şampiyonası başladı

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 576

YÜKLENİYOR