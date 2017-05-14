Erzin'de hemşireler günü kutlandı

Erzin Zeytin Cafedeki düzenlenen geceye Ebe ve hemşireler ile aileleri ilgi gösterdi. Sağlık-Sen ilçe temsilcisi Hasan Tok Erzin Devlet Hastanesi ve sağlık ocaklarında görev yapan fedakar hemşirelerin, hemşireler Haftasını kutladı.

Tok, İnsanların en değerli hazinesi sağlığa hizmet ederek toplumun yaşam kalitesini yükseltmesinde önemli rol oynayan ebe ve hemşirelerin sağlık sisteminin temel taşları olduğunu söyledi.

Geceye katılanlar eğlenceli ortamda stres atarak, sahne alan müzisyenlerin seslendirdiği şarkı ve türkülerle keyifli anlar yaşarken, müzik eşliğinde halaylar çekip çiftetelli de oynayarak günlerini kutladılar.

Haber: Adil COŞKUNER-Erzin(Hatay)