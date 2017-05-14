Başak Gazetesi
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Dün 23:06 TSİ- Osmaniye

Erzin'de hemşireler günü kutlandı

Erzin'de hastane ve sağlık ocaklarında görev yapan hemşireler 10- 15 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşireler haftası dolayısıyla yemekli toplantıda bir araya geldi, müzik eşliğinde eğlendi.

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Erzin Zeytin Cafedeki düzenlenen geceye Ebe ve hemşireler ile aileleri ilgi gösterdi. Sağlık-Sen ilçe temsilcisi Hasan Tok Erzin Devlet Hastanesi ve sağlık ocaklarında görev yapan fedakar hemşirelerin, hemşireler Haftasını kutladı.

Tok, İnsanların en değerli hazinesi sağlığa hizmet ederek toplumun yaşam kalitesini yükseltmesinde önemli rol oynayan ebe ve hemşirelerin sağlık sisteminin temel taşları olduğunu söyledi.

Geceye katılanlar eğlenceli ortamda stres atarak, sahne alan müzisyenlerin seslendirdiği şarkı ve türkülerle keyifli anlar yaşarken, müzik eşliğinde halaylar çekip çiftetelli de oynayarak günlerini kutladılar.

Haber: Adil COŞKUNER-Erzin(Hatay)

Dün 23:06 TSİ - Osmaniye 52 Okunma

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