Başak Gazetesi
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Dün 23:15 TSİ- Osmaniye

Önal, göz yaşlarıyla toprağa verildi.

Seni unutmayacağız güzel insan. Bu ani ve vedasız gidişin hepimizi yerle bir etti. Osmaniye senin için ağlıyor İlhami başkan. Mekanın cennet olsun.

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Kanser tedavisi gördüğüAdana Balcalı Hastanesi'nde yaşamını yitiren Osmaniye Merkeze bağlı Cevdetiye Belde Belediye Başkanı MHP'li İlhami Önal, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Beş dönem içerisinde 23 yıldır Belde Belediye Başkanlığını yürüten evli ve biri kız 3 çocuk babası 61 yaşındaki Önal'ın cenazesi ilk olarak Cevdetiye Kasabası Merkez Camiine getirildi. İkindin namazına müteakip düzenlenen törene Vali Yardımcısı Muammer Balcı, MHP Osmaniye Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy, Ak Parti Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat Önal, Mücahit Durmuşoğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP İl Başkanı Fahri Kuyulu, Merkez İlçe Başkanı Av. Ali Turgay Akıncı, Ak Parti İl Başkanı Hamza Tor, Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Eroğlu, İlçe ve Belde Belediye Başkanları ile çok sayıda aile yakınları ile kasaba halkı katıldı. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazın ardından Başkan Önal'ın naaşı Belediye Binası önüne getirildi. Burada tabutun üzeri Türk Bayrağı ile örtülürken, Milletvekili Ruhi Ersoy, Vali Yardımcısı Muammer Balcı ve Merhum Önal'ın oğlu Aytekin Önal birer konuşma yaparak helallik istediler. Konuşmaların ardından merhum İlhami Önal'ın cenazesi götürüldüğü belde mezarlığındaki aile kabristanında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 23:15 TSİ - Osmaniye 520 Okunma

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