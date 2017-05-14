Başak Gazetesi
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Dün 23:17 TSİ- Osmaniye

Osmaniye motor tutkunlarına ev sahipliği yaptı

Osmaniye Belediyesi tarafından organize edilen ve Osmaniye Motor Kulübü (OMK) tarafından desteklenen 1. Motosiklet Festivali kapsamında ki motosiklet yarışları nefes kesti.

Dereobası Köyü yolunda, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında yaşamını yitiren Adnan Öztürk anısına düzenlenen festival, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Osmaniye Motor Kulübü üyelerinin geçişi ile devam etti. Ünlü motosiklet akrobatı Birkan Polat'ın gösterisi ise ilgiyle izlendi. Festivalin onur konuğu 'Tek Teker Arif' lakaplı Arif Razgatlıoğlu'nun kısa mesafe şovu da izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.Belediye Başkanı Kadir Kara, konuşmasında, spor aktivitelerine ve sosyal sorumluluk projelerine ağırlık veren bir belediye yapılanması içerisinde bu festivali düzenleme amaçlarının, motosikletin en çok kullanıldığı illerden birisi olan Osmaniye'de kullanım bilincini arttırmak ve bununla birlikte meydana gelen kazaları azaltma amaçlı motosiklet kullanımını hem teşvik etmek aynı zamanda bunun kural ve kurallarıyla ilgili olarak bir şeyler kazandırmak olduğunu söyledi. Başkan Kara, "Bu alanda uğraşan, bu alanda faaliyet gösteren gayret gösteren değerli kardeşlerimize de bir imkan, fırsat yaratmak, onlara federasyon kuralları dahilinde bir yarış, festival düzenlemekti amacımız. Bu amaçla bunu düzenliyoruz ve budan sonrada bunu geleneksel olarak yapmaya devam edeceğiz." dedi. Başkan Kara, daha sonra Adnan Öztürk'ün ailesine, Birkan Polat ve Arif Razgatlıoğlu plaket verirken, motosiklet sporcularına da kask hediye etti. Festivale yaklaşık 10 ilden 300'e yakın motosiklet tutkunu katılırken, çok sayıda vatandaş ta heyecan veren yarışları izlemek için alanı doldurdu. Programda, kısa mesafe 600, 1000, 1300 cc ve cross olmak üzere 4 kategoride MotoDrag yarışmalarıyla devam etti.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 23:17 TSİ - Osmaniye 103 Okunma

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