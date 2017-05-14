Toprakkale Ülkü Ocakları Anneler Gününü Kutladı

Toprakkale Ülkü Ocakları Alperen Gür Başkanlığında Ocak Teşkilat Üyeleriyle Birlikte Anneler Günü Münasebetiyle Toprakkale İlçemizdeki Şehit Annelerini Ziyaret Ederek Anneler Gününü Kutladı.

Başkan GÜR "Kahraman Şehitlerimizin Anneleri Annemizdir.Bu Anlamlı Günde Yanında Olduklarımızı Göstermek İstedik.Bu Vesileyle Başta Aziz Şehitlerimizin Anneleri Olmak Üzere Tüm Anne Ve Anne Adaylarının Anneler Günü Olsun" dedi.