Yılın düğünü muhteşem oldu

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın nikahlarını kıydığı genç çiftlerin düğün törenine Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Ak Parti Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor ve bir çok ünlü isimler katıldı.

Yemekli olarak yapılan ve yılın düğünü olarak adlandırılan tören gece geç saatlaere kadar devam etti. Genç çifrlere ömür boyu mutluluklar diliyoruz.