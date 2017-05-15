Osmaniye Ülkü Ocaklarından Anlamlı Ziyaret

Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanlığı, anneler günü olması sebebi ile vatan için canını verip şehit olmuş polis ve asker şehitlerimizin anne ve eşlerini yönetimi ile birlikte evinde, bir şehit annesini ise hastanede ziyaret etti. Gittiği her bir şehit ailesinin evinde ayrı ayrı duygu yüklü sohbetlerin olduğu ziyaretlerde duyulan memnuniyeti ve gösterilen misafirperverliği karşısında Ülkü Ocağı Osmaniye İl Başkanı Fatih Eroğlu, aile fertlerine çiçek takdim ederek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocağı Genel Başkanı Olcay Kılavuz’un selamlarını iletti. Bu ziyaretlerden oldukça memnun olduklarını dile getiren şehit aileleri, duyulan memnuniyeti dile getirdiler.

Konuyla alakalı açıklama yapan Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Fatih Eroğlu, gösterilen bu hassas davranışlardan ve duyulan memnuniyet açısından yapılan bu ziyaretlerin yerinde olduğunu ve onları senede bir gün değil de senenin her günü hatırlamak istediklerini belirtti.Vatanı için canını seve seve feda etmiş gençlerimizin bu fedakarlıklar karşısında, bütün vatandaşların minnettar olduğunu söyleyen Başkan Eroğlu:

“Bizler sizlere unutulmadığını hatırlatmak ve sizin yaptığınız fedakarlıklarla dalgalanan bu bayrağın ilelebet inmeyeceğinin sözünü vermeye geldik. Gelirken de yalnız olmadığınızı; başta MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli olmak üzere Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz’un selamlarını getirdik. Bizimle yolladıkları bu selamla beraber sizlere iletmemizi istedikleri bir mesaj var;

O mesaj da: ‘Şehitlerimizin tek emaneti bayrağımız, vatanımız değildir. Anneleri de annemizdir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan annelerinin, eşlerinin, çocuklarının her zaman yanında ve yardımında olduklarını günlerini kutladığımızı onlara ifade edin şeklindedir.

Bizler sizin birer evladınız, sizlerde bizlere şehitlerimizin emanetisiniz. Bu emanete sahip çıkmak bizim en şerefli görevlerimizden biridir. Sizler bizim için sadece bir gün değil senenin her günü hatırlanacak kadar çok değerlisiniz.Ben, vatanı için canını feda etmiş tüm şehit annelerinin anneler gününü kutlar, sağlık ve huzur dolu bir yaşamla beraber, bayrağın inmediği, ezanın susmadığı bir vatanda dertsiz kedersiz bir ömür dilerim” dedi.