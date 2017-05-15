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Hatay Şehir Tiyatrosu Toprakkaleli Çocuklar İçin Geliyor

Toprakkale Belediyesi kültürel etkinlikler kapsamında çocuk tiyatrosu düzenliyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin Şehir Tiyatroları 20 Mayıs Cumartesi günü Toprakkaleli çocuklar için geliyor.

Toprakkale Belediye Düğün Salonun ’da gerçekleşecek olan gösterimde Hatay Şehir Tiyatrosunun okul öncesi çocukları için hazırladığı ‘’Bremen Mızıkacıları’’ adlı çocuk oyunu saat 14.00’da oynanacak. İlköğretim grubu öğrenciler için ise ‘’Şarkı ile Sallanan Salınca’’ adlı çocuk oyunu saat 16.00’da oynanacak.

Toprakkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ‘’Tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip, gelişim aşamasında ki çocukların tiyatro kültüründen kazanımlar sağlaması amaçlanmaktadır. Çocuklarımız bizim en önemli miraslarımız, onların eğitimi ve öğretimi anne babaları kadar tüm toplumun sorumluluğundadır. Kültürel miraslarımızı çocuklarımıza aktarmaya devam edeceğiz. Hatay Büyükşehir Belediyesine ve Şehir Tiyatrosuna gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederiz.‘’

Bugün 15:55 TSİ - Osmaniye 12 Okunma

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