Kırıkhanlılar, Ciğer Festivalinde Buluştu

Kırıkhan Kaymakamlığı, Belediye ve Kasaplar, Lokantacılar, Kebapçılar Odası Başkanlığının organizasyonuyla "Kırıkhan 1. Ciğer Festivali" düzenlendi.

Kırıkhan Mesire Alanı'nda "Kırıkhan'a gel ciğerimi ye" sloganıyla gerçekleştirilen "Kırıkhan 1. Ciğer Festivali" Kırıkhan Halkının muhteşem kalabalığı ve siyasilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Antakya Mehteran Takımı'nın konseriyle başlayan festivalde vatandaşlar ve davetliler, kurulan stantlarda pişirilen ciğer kebaplarıyla karınlarını doyurdular.

Çocuk kulüplerinin gerçekleştirdiği çocuk oyun ve şarkılarının yanında, TRT sanatçısı Azizim tiyatro ekibinin sergilediği palyaço ve sihirbaz gösterileri çocukları doyasıya eğlendirdi.

Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran halkla beraber başını çektiği davul zurna halay gösterisi festivale ayrı bir renk kattı.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ,

Bu festivalin Fikir babasının Kaymakam Mustafa Erkayıran’ın olduğunu belirterek başladığı konuşmalarına;

“Maşallah Kaymakamımızın hızına yetişmek için gayret gösteriyoruz. Kırıkhan’ımızın zengin mutfak kültürü arasında en önemli yere sahip olan ciğer kebabımız , gerçekleştirdiğimiz bu festivalle, tanıtım açısından Kırıkhan ciğeri Ülke gündeminde haklı yerini alacaktır.

“Bugün artık Türkiye'de Kırıkhan dendiği zaman ciğer kebabının, akla ilk olarak gelmesi için hiçbir sebep olmayacaktır.

Festivali geleneksel hale getireceklerini aktaran Yavuz,

"Damak tadının, sofra kültürünün dünyadaki en güzel örneklerinden bir tanesi olan Hatay'ın güzel incisi olan Kırıkhan'da, ciğer kebabımızın tanıtımıyla ilgili Türkiye'den ve dünyadan ünlü gurmelerinin aramızda olduğunu belirtmek isterim.” dedi.

Başkan Yavuz;

Gerçekleştirilen Ciğer festivaline büyük destek ve katkıları bulunan Bölge Milletvekili Mehmet ÖNTÜRK ‘e, Kırıkhan Halkı adına teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaymakam Mustafa Erkayıran, da yaptığı konuşmada, dünyanın her yerinde farklı yemek kültürü ve anlayışı olduğunu belirtti.

Kırıkhan'nın da payına ciğer kültürünün düştüğünü ifade eden Erkayıran, "Komşu iller ve ilçelerden gelen misafirlerimiz özellikle Kırıkhan'da ciğer yemek istiyorlar. Hatta ciğer yetişmediği için komşu illerden ciğer satın alan esnafımız gelen misafirlerine ciğer ikram ediyor. Dolayısıyla var olan bir şeyin bugün biz ismini koymuş olduk." dedi.

"Kırıkhan 1. Ciğer Festivali” ulusal televizyonlar tarafından canlı olarak verilirken, ilçede bulunan 32 şehit annesine Kırıkhan Belediyesi tarafından plaket verildi.

Anneler günü vesilesiyle festivale katılan anneler gül takdim edildi. Protokol üyeleri tarafından stantlar gezilerek pişirilen ciğer kebaplarının tadına bakıldı.

Piknik ve şenlikhavasında gerçekleştirilen festival;

Yerel sanatçılar ve halk ozanlarının seslendirdiği birbirinden güzel şarkı ve türküler sonrası etkinlik sona erdi.

Festivale AK Parti Hatay milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Adem Yeşildal, Orhan Karasaray, Mehmet Öntürk, CHP Hatay Milletvekili Birol Ertem, Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Ak İlçe Belediye Başkanları,Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya ile vatandaşlar katıldı.