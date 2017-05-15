Bahçe Kaymakamlığı doğa yürüyüşü düzenledi

Doğu Akdeniz Kalınma Ajansı (DOĞAKA) ile Osmaniye Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü'nün katkıları ile gerçekleştirilen yürüyüşe İlçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Belediye Başkanı İbrahim Baz, OsmaniyeDağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) ve Doğa Yaban Hayati Koruma Araştırma Derneği, İl Meclis üyeleri ile Yukarikarderesi ve Aricakli Köyü Muhtarlıkları katıldı. Sabah saat 10.00'da başlayan 6,5 kilometrelik yürüyüş parkuru yaklaşık dört saatte tamamlandı. Orta derece zorluktaki yürüyüş sırasında katılımcılar Akçadağ Mevkiinde seyir ve manzaranın keyfini çıkartmak için 15 dakika mola verdi. Devamında kuzey doğu istikametinde sırttan devam eden yürüyüş, DHM Radarını takiben ağaçlandırma yolundan geçilip, Dişiağca mevkiinde sona erdi. Doğa Yaban Hayati Koruma Araştırma Derneği Başkanı Bünyamin Akın, doğa yürüyüşünün aynı bölgede ikinci kez gerçekleştirildiğini belirterek, önümüzdeki yıllarda da devam ettirilerek, gelenekselleştirileceğini ifade etti.

Haber: İbrahim EMÜL/BAHÇE (Osmaniye)