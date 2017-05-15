Osmaniye Valiliği izinsiz drone kullanımını yasakladı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kolayca temin edilen insansız hava araçlarının izinsiz uçuşlarının yasaklandığı belirtilerek, yasağa uymayanlar hakkında5442 sayılı İl İdare Kanununun 66. Madde hükümleri gereğince Kabahatler Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılacağı belirtildi. Açıklamada, dorne uçuşlarının, Valilik Kompleksi içerisindeki Valilik, Adliye, Defterdarlık, Emniyet Müdürlüğü Binası, Emniyet Müdürlüğü'ne ait ek bina, tesisler, Belediye Başkanlığı binası, Belediyeye bağlı bina ve tesisler, Korkut Ata Üniversitesi Merkez Kampüs ve Yerleşkesi, Tren Garı, Demir Yolları, Su Depoları, Elektrik Trafoları, Türk Telekom Müdürlüğü binaları, il sınırları içerisinden geçen otoyollar, bağlantı ve kavşaklar, şehirler arası otobüs terminali, Valilik Konutu, Adliye lojmanları, Emniyet Müdürlüğü Konutu, Emniyet Müdürlüğüne ait lojmanlar, Valilik tarafından izin verilmiş olan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinin yapılacağı alanlar, toplanma yerleri, güzergâhlar, açık ve kapalı spor müsabakası yapılan yerlerde yasaklandığı belirtildi. Osmaniye il genelinde tüm meskun mahal üzerinde her türlü İnsansız Hava Araçlarını kullanacak ve uçuracak olan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörü kapsadığını belirten açıklamanın devamında şöyle denildi: "Yukarıda belirtilen yerlerin dışında, il genelinde meskûn mahaller üzerinde 22.02.2016 tarihli İnsansız Hava Araçlarının uçurulmasına ilişkin bölümdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla 48 saat önceden mahallin en büyük mülki idare amirinden izin alınıp Emniyet Müdürlüğüne/Jandarma Komutanlığına bilgi verildikten sonra, İHA, Drone kullanabileceklerdir. 5’inci Maddenin 1’inci ve 2’nci fıkralarında sayılan bölgeler dışında kalan yerlerde, mülki amirliğe başvuruda bulunarak sınırlı yer ve zaman diliminde İnsansız Hava Aracı kullanılabilir. İnsansız Hava Aracı uçurulmasına izin verilmesi durumunda, İHA Sistemleri Talimatının 19’uncu maddesinde yer alan uçuş şartları ve alan gerekliliklerine uyulacaktır. Amatör ve sportif amaçlı İHA ve Drone kullanıcıları, Osmaniye il merkezi sınırları içerisinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Drone uçurmak için gün ve sürebelirtmek suretiyle Valiliğimize başvuruda bulunacak ve izin verilmesine müteakip37°2'55.37°K-36° 16' 29. 93° D koordinatlarında bulunan Haraz Mahallesi Çevre yolu kenarı Karaçay köprüsü mesire alanı istikametinde bulunan boş alan içerisinde faaliyetlerini icra edebileceklerdir. İHA ve Drone’lerin nerelerde uçurulmasının yasak ve nerelerde izin alınarak uçurulabileceği hakkında Valiliğimiz tarafından çıkartılan emir mutat vasıtalar ile duyurulacaktır."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE