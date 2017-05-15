Başak Gazetesi
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Bugün 17:01 TSİ- Osmaniye

Demir: Engelli diye bir şey yok, engel var

OKÜ'de düzenlenen söyleşide konuşan Engelli Şair-Yazar Alper Demir, "Aslında "engelli diye bir şey yok, engel var.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde engelliler haftası nedeni ile düzenlenen söyleşide konuşan Engelli Şair-Yazar Alper Demir, "Aslında "engelli diye bir şey yok, engel var. Bu kendini bilmez insanlar tarafından çıkarılan bir engel. Bizim amacımız da bu engeli ortadan kaldırmak." dedi. Osmaniye Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı tarafından düzenlenen söyleşiye, engelli yazarlardan bedensel engelli söz yazarı şair Alper Demir konuşmacı olarak katıldı. Rektörlük Büyük Salonunda Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen programa çok sayıda davetli katıldı. 'ZORLUKLARLA MÜCADELE EDİYORUZ'Engellilerin neler başarabileceğini çeşitli projelerde yer alarak yapmaya çalıştığını ifade eden Engelli Şair-Yazar Demir, "Kendi çapımda birçok araştırma yaptım. Bu araştırmalar sonucunda da gördüm ki engelli kelimesinin üzerinde durdum. Aslında ‘engelli’ diye bir şey yok, engel var. Bu kendini bilmez insanlar tarafından çıkarılan bir engel. Bizim amacımız da bu engeli ortadan kaldırmak. Zorluklarla mücadele ediyoruz. Bu mücadeleler sonunda da birçok şeyi başardığımı düşünüyorum. Kendimize baktığımızda birçok engel var ama bunu göremiyoruz. "dedi.Çıkarttığı kitapların tamamının engelli arkadaşlarının olduğunu da söyleyen Demir, "Ben yazdığım her kitapta engelli arkadaşlarımdan ilham alıyorum. Erkek çocukların oyuncağı araba, kız çocuklarının oyuncağı ise oyuncak bebektir. Benim de oyuncağım kitapları yazmama sebep olan kalem ve kâğıttır." diye konuştu. Engelliler Platformu Başkanı Haydar Aktürk de yaptığı kısa konuşmada, "Engellilerin arasına girdiğimiz de gördük ki engelli biziz. Biz onların önünde engel koyuyoruz. Engeli önlerinden kaldırınca hepsi başarılı birer insan olarak karşımıza çıkıyor." şeklinde konuştu. Programın sonunda Şair Yazar Alper Demir’e günün anısına OKÜ Osmaniye Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Güler Yalçın çiçek takdim etti.

Bugün 17:01 TSİ - Osmaniye 5 Okunma

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