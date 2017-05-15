Başak Gazetesi
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Bugün 17:03 TSİ- Osmaniye

Öğrenciler, şehitler için 249 fidan dikti

Düşünce Kulübü tarafından, üniversitenin kampusu içerisinde 15 Temmuz Şehitleri için fidanlık oluşturuldu.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Stratejik Düşünce Kulübü tarafından, üniversitenin kampusu içerisinde 15 Temmuz Şehitleri için fidanlık oluşturuldu. Öğrenciler tarafından alana, 249 şehit için 249 fidan dikildi.OKÜ Stratejik Düşünce Kulübü Başkanı Seyit Selçuk Özdemir, "Karanlık bir gecenin aydınlık bir sabaha kavuşmasında önemli rol oynayan aziz şehitlerimizin adını yaşatmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik ile üniversitemizde onların adını daima var etmeye ve bu suretle şehitlerimize yakın olmayı hedefledik. Bu ve benzeri etkinliklerin; şehitlerimizdeki vatan bilincinin bizlere aşılanması hususunda ve karşımızda kim olursa olsun, ‘Vatan söz konusu olduğunda gerisi teferruattır’ dedirtecek şuuru kazandırmasını Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyoruz." dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatları pahasına direnişten vazgeçmeyen, hainlere karşı ellerinde ay yıldızlı bayraklarıyla direnen aziz şehitlerin adını yaşatmak amacıyla fidan dikimi yaptıklarını kaydeden Özdemir, "Vatanımızın malum gecede karşı karşıya kaldığı büyük tehlike karşısında cansiperane bir duruşla hayatını ortaya koyan aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Stratejik Düşünce Kulübü öğrencileri olarak; böyle bir etkinliğe imza attığımız için onur duyuyoruz. Ruhları şad olsun." diye konuştu. Stratejik Düşünce Kulübü Danışmanı ve OKÜ Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Halef Dizlek ise Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü'nün desteği ile etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "249 şehidimiz için bugün burada 249 fidan dikiyoruz. Fidanlarımız muhtelif çam fidanlarından oluşmaktadır. Hem şuurlu bir gençlik oluşturmak, hem de 249 şehidimizi yad edip, onları onurlandırmak adına bu etkinliği düzenledik." dedi. Konuşmaların ardından kulüp öğrencileri kampüs içerisinde oluşturulan alana fidanların dikimini yaptı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 17:03 TSİ - Osmaniye 4 Okunma

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