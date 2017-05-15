Vali Al, kermes ziyaretlerinde bulundu

Osmaniye Valisi Kerem Al, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı Osmaniye Temsilciliği ve Arifiye Yurtları Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği tarafından düzenlenen kermesleri ziyaret etti. Vali Al ilk olarak Cumhuriyet Meydanı karşısındaki alanda Vakfın Hanımlar Kolu olan Şefkat Gülleri tarafından hazırlanan Kermeste incelemelerde bulunup, kermes hakkında bilgi aldı. Vali Al’a kermeste çeyiz, hediyelik eşya, gıda gibi el emeği ürünlerin yer aldığı ve bunlardan elde edilecek gelirle ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere burs verileceği, maddi yetersizlik içinde olan ailelerin ihtiyaçlarının karşılanacağı bilgisi verildi. Vali Kerem Al, Kermesin düzenlenmesinde emeği ve katkısı olanları tebrik ederek ziyaretine son verdi.Vali Kerem Al daha sonra beraberinde Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal ile birlikte Arifiye Yurtları Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği tarafından düzenlenen Kermesi ziyaret etti. Arifiye Öğrenci Yurtları Sorumlusu Cafer Sadıker Vali Kerem Al’a Kermes hakkında bilgi verdi. Sadıker, yurtlarda kalan ihtiyaç sahibi öğrencilerin yardımda bulunmak amacıyla düzenlenen Kermesin 17 Mayıs tarihine kadar Cumhuriyet Meydanında açık kalacağını kaydetti.Hanımlar tarafından yapılan el emeği ürünler, ev yemekleri gibi çok sayıda ürünün yer aldığı Kermes stantlarını gezen Vali Kerem Al, kermeste ürünleri yer alan hanımlarla sohbet etti. Kermeste birbirinden güzel el emeği ürünlerin sergilendiğini belirten Vali Al, ihtiyaç sahibi öğrenciler için düzenlenen kermesin amacına ulaşmasını temenni etti.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE