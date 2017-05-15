Başak Gazetesi
27° OSMANİYE
Bugün 17:08 TSİ- Osmaniye

Vali Al, kermes ziyaretlerinde bulundu

Vali Al, Arifiye Yurtları Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği tarafından düzenlenen kermesleri ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Kerem Al, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı Osmaniye Temsilciliği ve Arifiye Yurtları Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği tarafından düzenlenen kermesleri ziyaret etti. Vali Al ilk olarak Cumhuriyet Meydanı karşısındaki alanda Vakfın Hanımlar Kolu olan Şefkat Gülleri tarafından hazırlanan Kermeste incelemelerde bulunup, kermes hakkında bilgi aldı. Vali Al’a kermeste çeyiz, hediyelik eşya, gıda gibi el emeği ürünlerin yer aldığı ve bunlardan elde edilecek gelirle ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere burs verileceği, maddi yetersizlik içinde olan ailelerin ihtiyaçlarının karşılanacağı bilgisi verildi. Vali Kerem Al, Kermesin düzenlenmesinde emeği ve katkısı olanları tebrik ederek ziyaretine son verdi.Vali Kerem Al daha sonra beraberinde Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal ile birlikte Arifiye Yurtları Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği tarafından düzenlenen Kermesi ziyaret etti. Arifiye Öğrenci Yurtları Sorumlusu Cafer Sadıker Vali Kerem Al’a Kermes hakkında bilgi verdi. Sadıker, yurtlarda kalan ihtiyaç sahibi öğrencilerin yardımda bulunmak amacıyla düzenlenen Kermesin 17 Mayıs tarihine kadar Cumhuriyet Meydanında açık kalacağını kaydetti.Hanımlar tarafından yapılan el emeği ürünler, ev yemekleri gibi çok sayıda ürünün yer aldığı Kermes stantlarını gezen Vali Kerem Al, kermeste ürünleri yer alan hanımlarla sohbet etti. Kermeste birbirinden güzel el emeği ürünlerin sergilendiğini belirten Vali Al, ihtiyaç sahibi öğrenciler için düzenlenen kermesin amacına ulaşmasını temenni etti.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 17:08 TSİ - Osmaniye 5 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Demir: Engelli diye bir şey yok, engel var mask

Demir: Engelli diye bir şey yok, engel var

Osmaniye Valiliği izinsiz drone kullanımını yasakladı mask

Osmaniye Valiliği izinsiz drone kullanımını yasakladı

Hatay Şehir Tiyatrosu Toprakkaleli Çocuklar İçin Geliyor mask

Hatay Şehir Tiyatrosu Toprakkaleli Çocuklar İçin Geliyor

Toprakkale Ülkü Ocakları Anneler Gününü Kutladı mask

Toprakkale Ülkü Ocakları Anneler Gününü Kutladı
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 576
Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, bir ağır yaralı mask

Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, bir ağır yaralı

Osmaniye'de hayvan otlatma kavgası: 13 yaralı mask

Osmaniye'de hayvan otlatma kavgası: 13 yaralı

Yılın düğünü muhteşem oldu mask

Yılın düğünü muhteşem oldu

Bu nasıl bir erken veda böyle başkan... mask

Bu nasıl bir erken veda böyle başkan...

Kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalandı mask

Kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalandı

Köylülerden Taş Ocağına Tepki mask

Köylülerden Taş Ocağına Tepki

Bahçe Kaymakamlığı doğa yürüyüşü düzenledi mask

Bahçe Kaymakamlığı doğa yürüyüşü düzenle...

Hatay Şehir Tiyatrosu Toprakkaleli Çocuklar İçin Geliyor mask

Hatay Şehir Tiyatrosu Toprakkaleli Çocuklar İçin Geliyor

Osmaniye Ülkü Ocaklarından Anlamlı Ziyaret mask

Osmaniye Ülkü Ocaklarından Anlamlı Ziyaret

Yılın düğünü muhteşem oldu mask

Yılın düğünü muhteşem oldu

Toprakkale Ülkü Ocakları Anneler Gününü Kutladı mask

Toprakkale Ülkü Ocakları Anneler Gününü Kutladı

Osmaniye motor tutkunlarına ev sahipliği yaptı mask

Osmaniye motor tutkunlarına ev sahipliği yaptı

Önal, göz yaşlarıyla toprağa verildi. mask

Önal, göz yaşlarıyla toprağa verildi.

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 576

YÜKLENİYOR