Başak Gazetesi
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Dün 14:03 TSİ- Osmaniye

Toprakkale Belediye Başkanı Demirci ’’2017 Toprakkale’nin Altın Yılı olacak.’’

Toprakkale belediyesi ilçenin alt yapısı tamamlanan ana caddeler ve sokaklarda kilit parke yol seferberliğine başladı.

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İlçe genelinde devam eden elektrik iletim tellerinin yer altına alınması ve yeni doğal gaz hattı çalışmalarının tamamladığı cadde ve sokaklarda kilit parke yol çalışmalarına başlandı. Yol ve kaldırım çalışmaları hakkında bilgi veren Toprakkale Belediye Başkanı İbrahim Demirci’’ Göreve geldiğimizde devraldığımız belediyemizin toplam borcu 19 Milyon TL civarındaydı. İşçilerimiz ve memurlarımız maaşlarını alamıyordu. Esnaflar belediyemizdeki alacaklarından dolayı yeni iş yapmak istemiyorlardı. 76 adet haciz dosyası ile harmanlanan tam bir enkazın altına yüreğimizi koyduk. Düzenli olarak işçi-memur aylıklarını ödemeye ve alacağını tahsil edemeyen esnaflarımıza rahat bir nefes almalarını sağladık. Belediye emeklilerimize umut olduk. 3 yılda tüm olumsuzluklara rağmen belediyemizin 7 Milyon TL’lik borç yükünü hafifleterek 12 Milyon TL’nin altına indirdik. 15 Yeni imar yolunu halkımızın hizmetine sunduk. Yeni suyumuzu yeni şebeke hattımızdan ilçemizin hizmetine sunduk. Maddi sorunları bahane edip çalışmalarımıza ara vermedik. Planlarımız doğrultusunda 7 Mahallemizde 50.000 metrekare kilit parke yol ve kaldırım çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Toprakkalemizin en büyük sorunlarından olan yol problemimizi ortadan kaldırıyoruz. 13 Yeni yağmur suyu drenaj hatları ile sel ve yağmur suyu tahliyemizi güçlendirdik ve güçlendirmeye devam ediyoruz. Parklarımızda planlama çalışmalarımız tüm hızı ile devam ediyor. Çanakkale – Bursa – Konya kültür gezileri ve çocuk tiyatrosu gösterimleri ile çocuklarımıza olan kültürel yatırımlarımız devam ediyor. Kanalizasyon hattımıza yeni ek takviyeler yapıyoruz. 2017 Toprakkale’nin Altın Yılı olacak.’’ dedi.

Yol ve kaldırım çalışmalarının aralıksız devam ettiği Toprakkale’de halkın çalışmalara takdiri ise üst seviyede. Yapılan çalışmalardan dolayı ilçe sakinleri övgü dolu sözler sarf ettiler. ‘’Kısa sürede bu imkânsızlıklara rağmen büyük işler yapılıyor, bizim sorunlarımıza çözüm arayan başkanımız var.’’ İfadelerini kullandılar.

Dün 14:03 TSİ - Osmaniye 67 Okunma

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