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Dün 14:07 TSİ- Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamolloğlu Hatay’a Geliyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolloğlunun 18 Mayıs Perşembe günü Hataya geleceği öğrenildi.

Saadet Partisi Hatay İl Başkanlığından verilen bilgiye göre Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolloğlu Hatayın Reyhanlı İlçesinde İHH ve Katar RAF kuruluşu tarafından yapılan Yetim Köyü açılışına katılmak için Hataya geleceği bildirildi.

Hatay programı çerçevesinde saat 09.00da basın mensuplarıyla kahvaltıda buluşacak olan Karamollaoğlunun akşam saatlerinde partililerle bir araya geldikten sonra ilimizden ayrılması bekleniyor.

Dün 14:07 TSİ - Politika 52 Okunma

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