Başak Gazetesi
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Dün 14:13 TSİ- Osmaniye

Gökdere de 1.Çocuk şenliği etkinliği düzenlendi.

Erzin'in Gökdere köyünde, sanatçı Aziz Öktem'in girişimleri ile ilkkez bir çocuk şenliği düzenlendi,

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Hatay ‘ın Erzin ilçiesi Gökdre mahallesinde küçük yaşata gurbet çıkan ve Ankara devlet tiyatrosu sanatçılığı ünvanını alan Aziz Öktem, kendi baba ocagında ilk defa 1.çocuk şenliği Etkinliği yaptı ve küçük öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.

Gökdre Ortaokulu bahçesinde yapılan Çocuk şenliğine ilçe kaymakamı Ahmet Demirci,İlçe jandarma komutanı Kdmli. Üstgmen Mehmet Birol ilçe emniyet müdürü Ali Çolak, HEM müdürü Cemal Özsoy Erzin küçük sanayi sitesi başkanı İrfan Bila, Gökdre spor bayan hent bol kulubü başkanı Erkan Erdem,Ankardan Azizim organizyaonu sahibi Aziz Öktem ve ekibi ve okul müdürleri öğrenclerkatıldılar.

Etkinlik ataya saygı duruş ve istkla marşı ounarak başladı etkiğin amaçları hakkında Gökdere ortaokulu müdürü Ahmet Çoşkun konuştu ilçe kaymakamı Demirci ye plaket verildi ayrıca etkinliğe katkıda bulanan Erzin küçük sanayi sitiesi başkanı Bilaya plaket verlidi. Aynı ca güne rastlalayan Gökdere Orta okulunda öğrencilerin hazırladığı bilim fuarını açılış kurdelası İlçe kaymakamı Demirci tarafından kesildi ve salonda öğrencilerin yaptıkları bilim üzerine eserleri başta kaymakam Demirci olmak üzere davetliler öğrencilerin icat ettiği bilim üzerine eserleri incelediier ve öğrenclerden bilglier aldılar, Bilim fuarı salonundaki gezi sonrası okulun sınıfında davetliere yöresel yemeklerden ikramda bulunuldu.

Son olarak Okul bahçesine Azzim organizasyonu ekibi tarafından kurulan oyun stanlarında öğrenciler oynarak seviçnli mutlu bir gün geçirdiler, okul ,bahçesinde kurulan futbol kalesinde çocularla birlikte ilçe kaymakamı Demirci ve jandarma komutanı M ehmet Birol öğrenciler ile birlkte Penaltı atışları yaparak çocukları eglendirdiler.

Etkinliğin gün boyu süren proğramında çocuklara bedava Mısır patlamışı ile Pamuklu şeker ikaramıda bulunuldu.

Haber:Adil Coşkuner-Erzin

Dün 14:13 TSİ - Osmaniye 87 Okunma

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