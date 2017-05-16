​Demet Akalın ve Murat Boz bu yaza damga vuracak!

Türkiyenin en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight tarafından online platformda gerçekleştirilen pop müzik sanatçıları özelindeki Trend Araştırması tamamlandı.

Farklı alanlarda gerçekleştirdiği etkili araştırmalarla adından söz ettiren Hitay Holding grup şirketlerinden DORinsight günden güne yaklaşan yaz coşkusunu bu yıl hangi pop yıldızları ile yaşayacağımızı ve en sevilen isimleri masaya yatırdı. Mayıs ayında online platformda 15-25 yaş arasındaki 352 gençle gerçekleştirdiği araştırma kapsamında katılımcılara son zamanlarda beğendikleri şarkıcılar ve gruplarla ilgili sorular yöneltildi.

KADINLARA GÖRE YAZ MEVSIMINE DEMET AKALIN ERKEKLERE GÖRE ISE MURAT BOZ DAMGA VURACAK

Araştırma kapsamında katılımcılara bu yaza damga vuracak şarkıyı/albümü kimden bekledikleri sorulduğunda yüzde 20sinin yanıtı Demet Akalın oldu. Demet Akalını sırasıyla Murat Boz yüzde 16 Hande Yener yüzde 15 Tarkan yüzde 14 Aleyna Tilki yüzde 13 Hadise yüzde 9 Derya Uluğ yüzde 5 ve Berkay yüzde 2 takip etti. Kadınların yüzde 34ü yaza damga vuracak şarkıyı ya da albümü Demet Akalından beklerken erkeklerde bu isim yüzde 20lik oranla Murat Boz oldu.

EN BEĞENILEN ŞARKILAR: CEVAPSIZ ÇINLAMA VE VEDA BUSESI

Katılımcıların son zamanlarda en beğendikleri şarkı yüzde 17lik oranla Aleyna Tilki tarafından seslendirilen Cevapsız Çınlama olurken Veda Busesi ile Tarkan yüzde 16 ikinci sırada yer aldı. Bu isimleri Gün Ağardı yüzde 14 ile Murat Boz ve Canavar ile Derya Uluğ yüzde 14 takip etti. Erkek katılımcıların en beğendikleri şarkı yüzde 22lik oranla Cevapsız Çınlama Aleyna Tilki olurken kadın katılımcıların en beğendikleri şarkı ise yüzde 18lik oranla Veda Busesi Tarkan oldu.

İREM DERICI VE DUMAN ZIRVEDE

En beğenilen şarkıcı/grup kategorisinde ise zirve yüzde 17lik oranla İrem Dericinin oldu. En beğenilen grup olarak ise yüzde 14lük oranla Duman ismi öne çıktı. Listenin devamında ise Tarkan ve Demet Akalın yüzde 12 yer aldı. Kadınların en beğendikleri şarkıcı/grup Demet Akalın ve Tarkan olurken erkeklerin tercihi İrem Derici oldu.

SOSYAL MEDYADA EN POPÜLER ISIM: MURAT BOZ

Katılımcıların yüzde 16sı sosyal medyada Murat Bozu takip ederken yüzde 14ü Tarkanı yüzde 11i Demet Akalını yüzde 10u ise İrem Dericiyi takip ediyor. Katılımcıların yüzde 30u yazın Tarkanın konserine gitmeyi tercih ederken yüzde 13ü Murat Boz yüzde 11i Hande Yener yüzde 10u ise Demet Akalının konserine gitmek istediğini belirtti.