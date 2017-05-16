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Dün 15:57 TSİ- Osmaniye

Vali Kerem Al, Yeşildere Köyü Sakinlerini Dinledi

Vali Kerem Al, Düziçi ilçesinde bağlı Yeşildere Köyünü ziyaret ederek, inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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Beraberinde Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, Düziçi Kaymakam Vekili ve Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri,Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlıile birlikte Yeşildere Köyüne giden Vali Al, köy sakinlerinin sorun ve taleplerini de dinledi.

Düziçi ilçe girişinde ilçe Kaymakam Vekili ve Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin,Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlıve ilçe kurum müdürleri tarafından karşılanan Vali Kerem Al, daha sonra beraberindekilerle birlikte Yeşildere Köyüne gitti. Yeşildere Köyü muhtarı ve köy sakinleri tarafından karşılanan Vali Al, Köy Muhtarı Habip Demir’den köyün nüfusu, geçim kaynakları, sağlık ve eğitim durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaretinin devamında köy sakinleri ile de sohbet eden Vali Al, kendisine iletilen sorun ve taleplerin değerlendirileceğini ve imkânlar ölçüsünde çözülmesi için gayret gösterileceğini kaydetti.

Ziyaret sırasında köy yolları konusunun dile getirilmesi üzerine bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, köy içindeki yolların düzeltilmesi için son aylarda çalışmalar yapıldığını ifade ederek, 22 kilometre onarım ve 7 kilometre stabilize yol yapıldığını kaydetti.

Köy sakinleri Vali Kerem Al ve protokol mensuplarına köylerini ziyaret ettikleri için teşekkür ettiler.

Dün 15:57 TSİ - Osmaniye 90 Okunma

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