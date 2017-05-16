Başak Gazetesi
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Dün 16:04 TSİ- Osmaniye

Üniversiteli öğrencilerden köy gezisi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden bir gurup öğrenci, merkeze bağlı Bahçe Köyünü ziyaret ettiler.

Öğrenci kulübü üyeleri romanlardan tanıdıkları Çukurova köylerinin tarihi, kültürel ve doğal dokusunun çok güzel olduğunu, Bahçe Köyü ziyaretinde kendilerini adeta bir tablonun içindeymiş gibi hissettiklerini ve Osmaniye'de okudukları için çok şanslı olduklarını söyledi. Köy halkı, rehberlik yaptığı öğrencilerle, köy hayatının güzelliklerini paylaştı. Birlikte ayran içip, ulu çınarın gölgesinde serinlediler. Köy çevresinde gezinti yapan öğrenciler yaban hayatının sürprizleriyle karşılaştı. Yolda buldukları kaybolmuş ve yaralı olan tilki yavrusunun tedavisini yapıp tekrar doğaya bıraktılar. Köy sakinleri, Osmaniye'ye ülkenin dört bir yanından okumaya gelen öğrencilerin tüm şehrin misafiri olduklarını, Kastabala vadisi içinde olan, Çukurova'nın güzelliklerinin sergilendiği Bahçe Köyü'ne her zaman gelebileceklerini söylediler. Osmanlı zamanında bölgenin ilk medresesinin açıldığı, o zamanlar Ceyhan ırmağından salla geçilip okumaya gelinen Bahçe Köyü'nün üçüncü derece sit alanı içinde olduğu belirtildi. Özellikle gün batımında beliren olağanüstü muhteşem manzara, görenlerde büyük hayranlık uyandırdığı kaydedildi. Öğrencelerin gezisine eşlik eden Belediye Meclis üyesi Oğuzhan Saçıkara, "Çukurova eşsiz güzelliklere sahip mümbit bir diyardır. Geçen ay festival için şehrimize gelen sanatçı ve yazarlar buralardan büyük bir hayranlık içinde ayrıldılar. Hala etkisinde olup sosyal medya hesaplarında paylaşım yapanlar var. Buradaki gezi notlarını derleyip çalışma yapan ödüllü öykü yazarlarının olduğunu biliyorum. Geçtiğimiz haftalarda kültür ve turizm bakan yardımcımızı misafir ettik. Herkesi Osmaniye'mizi görmeye davet etmişti. Onun da büyük bir hayranlıkla ayrıldığını biliyoruz. Bakan yardımcımız tarihi, televizyon dizilerinden değil, bir kaynak niteliğindeki Osmaniye’nin korunmuş olan kültürel değerlerinden öğrenmeyi tavsiye etmişti. Osmaniye olarak çok önemli ortak değerlere sahibiz. Bunları koruyup yarınlarımıza, çocuklarımıza miras bırakmak her Osmaniye severin yapması gereken bir hemşerilik görevidir." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 16:04 TSİ - Osmaniye 274 Okunma

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