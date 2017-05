Son 3 ayda 1741 artı istihdam sağlandı

Osmaniye Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Mücahit Çelik, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" projesi kapsamında Osmaniye'de son 3 ayda 1741 artı istihdam sağlandığını söyledi. Çelik, 15 - 21 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla düzenlenen toplantıda basın mensuplarına bilgi verdi. Konuşmasında, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Projesi kapsamında son 3 ayda 1741 artı istihdam sağlandığını belirten Çelik, ayrıca yine aynı dönemde 125 büyük fabrika ve 558 küçük ve orta büyüklükte işverenin ziyaret edilerek bilgilendirildiğini kaydetti. Çat kapı projesi, istihdam seferberliği ve sosyal güvenlik hizmetleri ile ilgili konuşan Müdür Çelik, "Bu kapsamda ilk olarak başlatılan çat-kapı projesiyle Emekli - Engelli- Asgari Ücretli- Tıbbi Cihaz Kullanan kurumumuzdan hizmet alan vatandaşlarımızı ziyaret ettik ve etmeye devam ediyoruz. Bu güne kadar toplam 231 ev ziyareti gerçekleştirildi ve hane halkı sayısı olarak 810 kişiye ulaşılarak kurumumuzla alakalı dertleri ve sıkıntıları dinlenerek Ankara'ya kurum başkanlığımıza iletildi . Bu ziyaretlerimiz sırasında Sayın Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu'nun talimatlarıyla 81 ili kapsayan komisyonlar oluşturuldu ve ilimize ise Uluslararası İş Gücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl, Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz ve İşçi Sağlığı Daire Başkanı İsmail Gültekin gelerek ev, iş yeri ve esnaf odası ve ticaret odası üyeleriyle istişare toplantıları düzenledik. Bu ziyaretlerimiz il müdürlüğümüz personelleri tarafından devem etmektedir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Seferberlik çağrısı üzerine "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" projesinde istihdam seferberliğinin başlatıldığını kaydeden Çelik, "Bu kapsamda 2016 aralık ayına ek olarak alınan her +1 işçi için tüm SGK primleri ve vergisi devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Bugün için bir çalışanın işverene maliyeti 2 bin 177 TL'dir. Uygulanan teşvikle işverenler, mevcut çalışanlarına ilave olarak işe alacakları her 1 sigortalı için sadece 1404 TL ödeyecek olup, geriye kalan 773 TL tutarındaki prim ve vergi yükümlülükleri devlet tarafından karşılanacaktır. Başka bir deyişle, ilave istihdam edilen her 1 kişi için işverenlerin maliyeti 773 TL azalacaktır. Teşvik uygulaması 31 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olacaktır. Bu kapsamda teşviklerin ve işverenlerimizin hak ve yükümlülüklerinin kurum çalışanlarımız tarafından ilimizdeki tüm Orta ve Büyük ölçekli firmalar tek tek ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretlerde 125 büyük fabrika ve 558 küçük ve orta büyüklükteki işverenimize bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Bunlara ek olarak Osmaniye organize sanayi bölgesinde sayın valimiz Kerem Al beyinde katılımıyla Çalışma Hayatında Milli Seferberlik toplantısı düzenlenmiştir." diye konuştu. Toplantı basın mensuplarının sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE