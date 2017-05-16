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Dün 16:11 TSİ- Osmaniye

İşaret Dili İle Kuran Okumayı Öğrenen İşitme Engelli Hanımlardan Vali Al’a Ziyaret

Osmaniye Müftülüğü tarafından işitme engelliler için açılan Kuran-ı Kerim okuma kursu öğrencileri Vali Kerem Al’ı ziyaret etti.

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Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu ve Osmaniye Müftülüğü tarafından işitme engelliler için açılan Kuran-ı Kerim okuma kursu öğrencileri Vali Kerem Al’ı ziyaret etti. Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal’ın da yer aldığı ziyaret sırasında Vali Al’a çiçek takdim edildi.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, açılan kursta işitme engelli kursiyerlerin Kuran-ı Kerim okuma ve dini bilgiler kursu aldığını ifade ederek, kursun işitme engeli olan vatandaşlarla Kuran-ı Kerim arasındaki engeli kaldırmak amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Kerem Al, kurs öğrencilerini azimli çalışmaları nedeniyle tebrik etti.

Dün 16:11 TSİ - Osmaniye 46 Okunma

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