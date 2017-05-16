Başak Gazetesi
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Dün 16:14 TSİ- Osmaniye

Şiir kitabının tanıtımını evinin bahçesinde yaptı

Osmaniye Ozanlar Şairler ve Yazarlar Derneği (OŞYAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Şair Ahmet İpek, yeni çıkarttığı "Gönülden Zafere Şiirler" adlı ilk kitab...

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Osmaniye Ozanlar Şairler ve Yazarlar Derneği (OŞYAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Şair Ahmet İpek, yeni çıkarttığı "Gönülden Zafere Şiirler" adlı ilk kitabının tanıtımını evinin bahçesinde yaptı. Karaçay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki adreste düzenlenen tanıtım toplantısında, katılımcılara yöresel ev yemeklerinden etli kömbe ve toga çorbası ikramında bulunuldu. Açılış konuşması yapan OŞYAD Başkanı Mustafa bardak, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet İpek'in şiir kitabı ile birlikte OŞYAD yayınları arasında 13'üncü şiir kitabı olduğunu belirterek, 2005 yılından itibaren dernek bünyesinde ayrıca 3 öykü ve 2 antoloji kitabı çıkartıldığını, ayrıca 11 yıldır da dernek yayını olan Şelale Dergisi'ni çıkartmaya devam ettiklerini söyledi. Bardak, kitap tanıtım etkinliğini evinin bahçesinde düzenleyip konuklarına yöresel ev yemekleri ikram eden Şair İpek'e teşekkür edip başarılar diledi. Konuşmasına okuduğu bir şiir ile başlayan Şair Ahmet İpek ise 100 sayfa dan oluşan kitabın içerisinde 96 şiirin olduğunu ve 1967'den bu yana şiir yazdığını belirterek, şiirlerinin kitap haline getirilerek basımının yapılmasına destek olan Başak gazetesi Sahibi Bahri Çolpan'a teşekkür etti. Şiir kitabının tanırım toplantısına Engelliler Platformu Başkanı haydar Aktürk, Osmaniye Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Nusret Esen, OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Turunç, AkdenizGörme Engelliler Derneği BaşkanıZiya Demez, GörmeEngelliler Derneği Başkanı NecdetYılmazer,basın mensupları ve şairler ile çok sayıda davetli katıldı. Program ikramların yapılmasının ardından Şair ve Ozan Mahmut Eynallı'nın söylediği türkülerle sona erdi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 16:14 TSİ - Osmaniye 68 Okunma

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