Başak Gazetesi
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Dün 23:53 TSİ- Osmaniye

Oder Öğrenci Topluluğundan Yıl Sonu Etkinlikleri Sürüyor

Ankara’da kurulan Osmaniye’mizin tanıtılması noktasında ve Osmaniyeli öğrenciler arası dayanışmayı sağlayan 12 ilde faaliyet gösteren ODER Öğrenci Topluluğu yıl sonu kapanış etkinlikleri düzenledi.

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Cumartesi akşam Konya ODER Öğrenci Topluluğuna mensup Osmaniyeli Öğrenciler Ordu Evinde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldiler. Topluluk Başkanı Ahmet Kurtbeyoğlu yaptığı konuşmada hemşehri dayanışmasını Konya’da sağladıklarını ve büyüklerimizin desteği ile daha güzel etkinlikler yapacaklarını ifade etti. Pazar sabah ise Kayseri ODER Öğrenci Topluluğu At çifliğinde sabah kahvaltısında bir araya geldi. Ata binerek doyasıya eğlenen öğrenciler memnuniyetlerini ifade ettiler. Topluluk Başkanı Ömer Özdemir yaptığı konuşmada organizasyona katılan herkese teşekkür ederek önümüzdeki günlerde Osmaniye’de de güzel etkinlikler olacak.dedi. Ardından Pazar akşamı Niğde ODER Öğrenci Topluluğu akşam yemeğinde bir araya geldi.Geniş katılımla gerçekleşen organizasyonda öğrenciler birbirleriyle tanıştılar. 3 ilde yapılan etkinliklere bizzat katılarak Osmaniyeli Öğrencilerin kaynaşmasına vesile olan eski Ülkü Ocakları İl Başkanı Ertuğrul CEVAHİR ise yaptığı konuşmalarda biz memleket aşığı insanlarız Osmaniye’mizin gelişmesi ve kalkınması için çalışmalarımız her zaman sürecektir. Oder Öğrenci Topluluğu bu noktada güzel etkinlikler yapmaktadır. Gücümüz yettiğince her zaman onların yanlarında olacağız.dedi. Ayrıca memleket duygusunun diğer illerde yaşanması için çaba sarf eden Oder Öğrenci Topluluğu Genel Başkan’ı Mert KUMCU’ya da teşekkür ettiğini ifade etti.

Dün 23:53 TSİ - Osmaniye 33 Okunma

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