Başak Gazetesi
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Bugün 00:03 TSİ- Osmaniye

Durmuşoğlu: "Teröre 246 şehit vermiş bir kente bu yapılan doğru değil"

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, son bölümündeki bir sahnesiyle Osmaniye halkının tepkisini çeken “Söz” isimli dizinin yapımcılarıyla görüşerek, hatanın düzeltilmesini istedi.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın üstlendiği, senaryosunu Ethem Özışık’ın yazdığı, başrollerinde Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Meriç Ural gibi isimlerin yer aldığı ve bir Özel Kuvvet Timi'nin hikayesini konu alan "Söz" dizisinin geçtiğimiz gün yayımlanan bölümünde, teröristlerin kullandığı aracın 80 plakalı olması Osmaniye halkı tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı. Dizideki sahneyle ilgili olarak sosyal medyadaki tepkilerin kendilerine de ulaştığını belirten Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, konuyu haber alınca dizinin yapımcısı TIMS Prodüksiyon’la irtibata geçtiklerini, Genel Müdür Mücahit Murat’a Osmaniye halkının beklentisini ilettiklerini söyleyerek şunları kaydetti: “Her dönemde verdiği şehitlerle tüm Türkiye’nin gönlünde ayrı bir yeri olan Osmaniye’mizin terörle mücadeledeki tavrı nettir. Kahramanlık hikayelerini konu alan ve ilimizde de ilgiyle izlenen dizideki bir sahne, vatan ve millet sevgisi herkes tarafından bilinen hemşehrilerimizi de bizi de yaralamıştır. Gerekli görüşmeler yapılmış ve benzeri hataların bir daha tekrarlanmayacağı hususunda uyarıda bulunulmuştur. Hiç kimse Osmaniye’yi, hayal mahsülü dahi olsa terör ve teröristlerle bağdaştıramaz.”

Bugün 00:03 TSİ - Osmaniye 93 Okunma

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