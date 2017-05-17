Başak Gazetesi
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Hemşireler günü muhteşem törenle kutlandı

12 Mayıs Hemşireler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası, Özel Melek Ayyıldız Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin hazırladığı programla kutlandı.

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Osmaniye Öğretmenevi'nde düzenlenen Hemşireler günü kutlamasında öğrenciler gönüllerince eğlendiler. Kutlamaya Osmaniye İl Genel Meclis Başkanı Av. Mehmet Altun, Osmaniye İl Sağlık Müdür Yardımcıları Abbas Yeşildemir, Adem Korkmaz, Mehmet Bahar, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri -Paramedik Derneği Başkanı İlyas Yıldır, Yeni hayat Hastanesi Yönetim Kurulu üyeleri İrfan Erdem ve Mehmet Taşçı, Okul Kurucuları Ahmet Demir Muhammet Eren Akdağ, Dervişhan Delikişi, MHP Osmaniye Kadın Kolları Başkanı Selma Yücel, Osmaniye Belediyesi Meclis Üyesi Zekiye Yılmazer, Okul Öğretmen ve idarecileri, Öğrenciler, veliler ve konuklar katıldılar. Yapılan konuşmaların ardından,öğrencilerin hazırladığı kısa skeç gösterisi salonda büyük alkış aldı. Hemşirelik mesleğinin önemine vurgunun yapıldığı gecede öğrenciler gönüllerince eğlendiler. Okul Kurucularından Ahmet Demir hemşirelik mesleğinin kutsal bir meslek olduğuna vurgu yaparak “Öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak ve bir meslek sahibi olabilmeleri için ilk adımlarını atmalarına destek olmak amacındayız. Okulumuz modern tıbbi şartlara göre hazırlanmış ve uygulamalı eğitimi baz alarak öğretim hayatına devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de eğitimin en iyisini vermek tek arzumuz. Hemşirelik gibi kutsal bir mesleğin eğitim sürecinde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesile ile tüm hemşirelerimizin ve öğrencilerimizin Hemşirelik Günü'nü kutluyorum” dedi. şanlıurfa Sıra Gecesi ekibinin söylediği türküler ve çiğ köfte ikramının ardından çeşitli eğlencelerle program sona erdi.

Bugün 00:10 TSİ - Osmaniye 56 Okunma

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