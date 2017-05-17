Ruhi Ersoy: Artan Milliyetçilik Ve Atatürk Sevgisi Emperyalistlerin Kalıntılarını Rahatsız Etmiştir!

Doç. Dr. Ruhi Ersoy MHP grubu olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürkün isminin tartışma konusu yapılmasından rahatsız olduklarını belirtti ve bu tartışmalara sebep olanları Atatürke hakaret edenleri milletin meclisinin kürsüsünde milletin huzurunda şiddetle kınıyoruz dedi.

Özellikle son zamanlarda artan Atatürk karşıtı söylemlerin hadsiz sözlerin sebebini artan milliyetçi havadan ve Atatürk sevgisinden rahatsız olanların bilinçli konuşmaları olarak değerlendiren Ersoy Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş felsefesi ile oynanamayacağı gerçeğinin görülmesi emperyalistlerin bugünkü artıklarını çok rahatsız etmişe benziyor dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürkü Türk aklının temsilcisi Cumhuriyetin kurucusu olarak niteleyen Ersoy Başbuğ Alparslan Türkeşin Türk devletinin kazanımlarının koruyucusu Lider Devlet Bahçelinin de bu kazanımları geleceğe taşıyanı Türk Milletinin sözcüsü olarak gördüklerini belirtti.

Bugün Atatürke hakaret etme cüretini gösterenlerin sözde muhafazakâr kişilikler olmasını değerlendiren Ersoy oysaki Osmanlının din anlayışının çöktüğü bir ortamda yeniden Matüridî aklını iktidar kılan Diyanet İşlerini 1932de kuran ve ilk Kuran tercümesini yaptırarak Allahın kelamını doğrudan öğrenme arzusuyla milletiyle bütünleştiren ve Sahih-i Buhari tercümelerinden Hamdi Yazıra Kuran tefsirlerine kadar cami inşaatlarından Rıfat Börekçiyle birlikte verdiği mücadelelere kadar dinin sağlıklı anlaşılmasında önemli misyonlar üstlenen Mustafa Kemal Atatürktür dedi.

Sadece seccademi serdiğim yer memleketim nevibeşer milletim. denilemeyeceğini vatansız milletsiz ve devletsiz Müslümanlığın tamamlayıcı unsuru olmadığını yaşayarak hep birlikte görmüş ve dönemin de entelektüel anlamda akademik anlamda tartıştığımız pek çok muhafazakâr kesimin -tırnak içerisindeki- siyasal İslamcı geleneğinden gelenler de bu hakikati yaşayarak gördü diyen Ersoy Vatan millet devlet bayrak olmadan Dinin yaşanmayacağı gerçeğini görenler bu nedenle meydanlarda yeniden Türkiyemler söylediler büyük Türk milletinin şerefli ay yıldızlı al bayrağını ve Mustafa Kemal Atatürkü miting meydanlarına taşıdılar dedi.

Ersoy ayrıca Atatürk üzerinden milletin ayrışmasına kamplaşmasına karşı Lider Devlet Bahçelinin Türkiyenin kurtuluşu temel olarak Anıttepeyle Kocatepe arasına çekilmiş bir halattan geçer o halatın adı da milliyetçi harekettir. dediğini hatırlatarak 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasındaki ihanet girişiminde din adına Müslümanlık adına bu milletin silahının bu milletin evlatlarına nasıl çekilebileceğini gören bu süfli anlayış da bir kez daha kaybetmiştir ve Mustafa Kemalin öngörüsüyle ortaya koyduğu laiklik anlayışıyla hürriyetçilik şahsiyetçilik anlayışıyla demokrasi anlayışıyla kamuoyu yeniden tanışma imkânı bulmuştur. dedi.