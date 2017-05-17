FLAŞ..FLAŞ..FLAŞ..Bahçe Köyündeki Taş Ocağının İşyeri Ve Çalışma Ruhsatı İptal Edildi

Yerinde incelemelerde bulunmak üzere, beraberinde İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz ile birlikte Bahçe Köyüne giden Vali Kerem Al, köy muhtarı ve köy sakinleri ile bir süre görüştü.

Köy sakinlerini dinleyen Vali Al, daha sonra yaptığı açıklamada, “Şu andan itibaren burada herhangi bir faaliyet olmayacak. Taş ocağının ruhsatı önceki gün itibariyle sona erdi. Ancak Şirket sahiplerinin bir başka başvurusu var. Bu başvuru için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ÇED raporu gerekiyor. Bundan sonra Bahçe Köyü sakinleri olarak size düşen, bu işin takipçisi olmak, hakkınızı kanun yolu ile aramaktır” diye konuştu.

BAHÇE KÖYÜ SAKİNLERİNDEN VALİ AL’A TEŞEKKÜR

Köy sakinlerinin, yaşanan protesto gösterileri sırasında jandarma ile karşı karşıya gelmelerinin kabul edilemez olduğunu da vurgulayan Vali Al, “Protesto gösterileri sırasında bazı istemediğimiz olaylar yaşandı. Devlet bir şirkete çalışma izni verdiği zaman, güvenlik güçleri o şirketin çalışma hakkını garanti altına alır. Bu bakımdan görevini yapan güvenlik güçlerimizi durumdan sorumlu tutmaya hakkınız yok. Onlar sadece görevlerini yapıyorlar. Tepki gösterebilirsiniz ama tepkinizi kaba kuvvetle değil hukuk yoluyla göstermelisiniz. Bu tavır Osmaniye’ye yakışmıyor. Bu nedenle bundan sonra hakkınızı kanun yoluyla aramalısınız. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Konunun, kanun yoluyla takipçisi olacaklarını belirten köy sakinleri,Vali Kerem Al’a köylerine gelerek kendilerini dinlediği veverdiği destek için teşekkür ettiler.