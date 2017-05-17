Başak Gazetesi
27° OSMANİYE
Bugün 15:24 TSİ- Osmaniye

FLAŞ..FLAŞ..FLAŞ..Bahçe Köyündeki Taş Ocağının İşyeri Ve Çalışma Ruhsatı İptal Edildi

Bahçe Köyü sakinleri tarafından protesto edilen Taş Ocağının işyeri ve çalışma ruhsatı, Vali Kerem Al tarafından iptal edildi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Yerinde incelemelerde bulunmak üzere, beraberinde İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz ile birlikte Bahçe Köyüne giden Vali Kerem Al, köy muhtarı ve köy sakinleri ile bir süre görüştü.

Köy sakinlerini dinleyen Vali Al, daha sonra yaptığı açıklamada, “Şu andan itibaren burada herhangi bir faaliyet olmayacak. Taş ocağının ruhsatı önceki gün itibariyle sona erdi. Ancak Şirket sahiplerinin bir başka başvurusu var. Bu başvuru için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ÇED raporu gerekiyor. Bundan sonra Bahçe Köyü sakinleri olarak size düşen, bu işin takipçisi olmak, hakkınızı kanun yolu ile aramaktır” diye konuştu.

BAHÇE KÖYÜ SAKİNLERİNDEN VALİ AL’A TEŞEKKÜR

Köy sakinlerinin, yaşanan protesto gösterileri sırasında jandarma ile karşı karşıya gelmelerinin kabul edilemez olduğunu da vurgulayan Vali Al, “Protesto gösterileri sırasında bazı istemediğimiz olaylar yaşandı. Devlet bir şirkete çalışma izni verdiği zaman, güvenlik güçleri o şirketin çalışma hakkını garanti altına alır. Bu bakımdan görevini yapan güvenlik güçlerimizi durumdan sorumlu tutmaya hakkınız yok. Onlar sadece görevlerini yapıyorlar. Tepki gösterebilirsiniz ama tepkinizi kaba kuvvetle değil hukuk yoluyla göstermelisiniz. Bu tavır Osmaniye’ye yakışmıyor. Bu nedenle bundan sonra hakkınızı kanun yoluyla aramalısınız. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Konunun, kanun yoluyla takipçisi olacaklarını belirten köy sakinleri,Vali Kerem Al’a köylerine gelerek kendilerini dinlediği veverdiği destek için teşekkür ettiler.

Bugün 15:24 TSİ - Osmaniye 89 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Gümüşhane ODER'den suç duyurusu mask

Gümüşhane ODER'den suç duyurusu

Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinden Türk Halk Müziği Konseri mask

Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinden T...

İşaret Dili İle Kuran Okumayı Öğrenen İşitme Engelli Hanımlardan Vali Al’a Ziyaret mask

İşaret Dili İle Kuran Okumayı Öğrenen İşitme Engelli Hanımla...

Üniversiteli öğrencilerden köy gezisi mask

Üniversiteli öğrencilerden köy gezisi
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 577
Yılın düğünü muhteşem oldu mask

Yılın düğünü muhteşem oldu

Bu nasıl bir erken veda böyle başkan... mask

Bu nasıl bir erken veda böyle başkan...

Kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalandı mask

Kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalandı

Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, bir ağır yaralı mask

Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, bir ağır yaralı

Önal, göz yaşlarıyla toprağa verildi. mask

Önal, göz yaşlarıyla toprağa verildi.

Otomobilin TIR'ın altına girdi: 2 yaralı mask

Otomobilin TIR'ın altına girdi: 2 yaralı

Oder Öğrenci Topluluğundan Yıl Sonu Etkinlikleri Sürüyor mask

Oder Öğrenci Topluluğundan Yıl Sonu Etki...

Şiir kitabının tanıtımını evinin bahçesinde yaptı mask

Şiir kitabının tanıtımını evinin bahçesinde yaptı

İşaret Dili İle Kuran Okumayı Öğrenen İşitme Engelli Hanımlardan Vali Al’a Ziyaret mask

İşaret Dili İle Kuran Okumayı Öğrenen İşitme Engelli Hanımla...

Son 3 ayda 1741 artı istihdam sağlandı mask

Son 3 ayda 1741 artı istihdam sağlandı

Üniversiteli öğrencilerden köy gezisi mask

Üniversiteli öğrencilerden köy gezisi

Vali Kerem Al, Yeşildere Köyü Sakinlerini Dinledi mask

Vali Kerem Al, Yeşildere Köyü Sakinlerini Dinledi

Gökdere de 1.Çocuk şenliği etkinliği düzenlendi. mask

Gökdere de 1.Çocuk şenliği etkinliği düzenlendi.

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 577

YÜKLENİYOR