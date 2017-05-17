Merhum Cevdetiye Belediye Başkanı İlhami Önal İçin Mevlit Okutuldu

Merhumun evinin önünde kurulan taziye çadırında okunan Mevlide Vali Kerem Al, Belediye Başkanı Kadir Kara, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Vali Yardımcısı Muammer Balcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda Cevdetiyeli katıldı.

Okunan Kur'an-ı Kerim'inardından Merhumun ruhu için dualar okundu. Mevlit sonrasında Vali Kerem Al ve protokol mensupları Merhum İlhami Önal’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına da başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiler.